14 سبتمبر

السيول تعزل مناطق وتداهم منازل في سوسة التونسية (فيديو وصور)

السيول تعزل مناطق وتداهم منازل في س...

تشهد محافظة سوسة التونسية منذ ليل الأحد، فيضانات وسيولا تسببت بأضرار واسعة وعزل مناطق وتضرر العديد من المنازل. وارتفع منسوب المياه نتيجة الأمطار الغزيرة على

المصدر: يحيى مروان - إرم نيوز

تاريخ النشر:
تاريخ التحديث:

تشهد محافظة سوسة التونسية منذ ليل الأحد، فيضانات وسيولا تسببت بأضرار واسعة وعزل مناطق وتضرر العديد من المنازل.

وارتفع منسوب المياه نتيجة الأمطار الغزيرة على امتداد ساعات، منذ ليلة البارحة؛ ما تسبب -أيضا- في تعطل حركة المرور بالطرقات والشوارع الرئيسة.

2020-09-received_2703481679939922

وأكد مدير الحماية المدنية بمحافظة سوسة، العميد جلول جاء بالله، تدخل وحدات الحماية بعد تلقيهم نداءات استغاثة من عدد من سكان المحافظة.

2020-09-received_635991703961545

وأضاف العميد، في تصريح إعلامي، أن ”المياه تسربت إلى عدد من المنازل في بعض الأحياء؛ ما استوجب التدخل العاجل لإنقاذ العائلات العالقة.

فيضانات في أكودة من ولاية سوسة إثر الأمطار الغزيرة التي تهاطلت صباح اليوم.

Posted by ‎طقس تونس اليوم‎ on Monday, September 14, 2020

2020-09-received_605496713476992 2020-09-received_2811876952388357