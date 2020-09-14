السيول تعزل مناطق وتداهم منازل في سوسة التونسية (فيديو وصور)

تشهد محافظة سوسة التونسية منذ ليل الأحد، فيضانات وسيولا تسببت بأضرار واسعة وعزل مناطق وتضرر العديد من المنازل.
وارتفع منسوب المياه نتيجة الأمطار الغزيرة على امتداد ساعات، منذ ليلة البارحة؛ ما تسبب -أيضا- في تعطل حركة المرور بالطرقات والشوارع الرئيسة.
وأكد مدير الحماية المدنية بمحافظة سوسة، العميد جلول جاء بالله، تدخل وحدات الحماية بعد تلقيهم نداءات استغاثة من عدد من سكان المحافظة.
وأضاف العميد، في تصريح إعلامي، أن ”المياه تسربت إلى عدد من المنازل في بعض الأحياء؛ ما استوجب التدخل العاجل لإنقاذ العائلات العالقة.
فيضانات في أكودة من ولاية سوسة إثر الأمطار الغزيرة التي تهاطلت صباح اليوم.
Posted by طقس تونس اليوم on Monday, September 14, 2020