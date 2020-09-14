السيول تعزل مناطق وتداهم منازل في سوسة التونسية (فيديو وصور)

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تشهد محافظة سوسة التونسية منذ ليل الأحد، فيضانات وسيولا تسببت بأضرار واسعة وعزل مناطق وتضرر العديد من المنازل. وارتفع منسوب المياه نتيجة الأمطار الغزيرة على