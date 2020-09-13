3.2 مليار دولار غرامة محتملة.. مقاضاة "يوتيوب" بتهمة انتهاك خصوصية الأطفال‎ في بريطانيا

يواجه موقع ”يوتيوب“ معركة قانونية بارزة بسبب مزاعم بانتهاك حقوق الخصوصية والبيانات لملايين الأطفال في بريطانيا.

وبموجب هذه القضية، فمن المحتمل أن تتكبد الشركة الأم ”غوغل“ مبالغ طائلة تصل لـ 3.2 مليار دولار، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وتنص الأوراق القانونية على أن الشركة جمعت بيانات المستخدمين دون سن الثالثة عشر عامًا دون موافقة، ثم قامت ببيعها لشركات إعلانية في انتهاك واضح لقانون المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تعارض ”غوغل“ بشدة هذه الدعوى القضائية، حيث إن إحدى الحجج الرئيسة هي أن ”يوتيوب“ ليس مخصصا لمن هم دون سن الثالثة عشر، وهم يجب أن يستخدموا تطبيق YouTube Kids، والذي يتضمن المزيد من الضمانات.

فضلًا عن ذلك، ستعتمد ”غوغل“ على تبرير أنها أدخلت سلسلة من التغييرات العام الماضي لإخطار الآباء والحد من جمع البيانات وتقييد الإعلانات المخصصة.

وتم رفع القضية الأولى من نوعها في أوروبا من جانب المدافع عن الخصوصية، دنكان ماكان، ويجادل بأن ”يوتيوب“ و“غوغل“ قد انتهكتا كلاً من قانون حماية البيانات في المملكة المتحدة ولوائح حماية البيانات العامة في الاتحاد الأوروبي.

وكان موقع ”يوتيوب“ نفى بيع المعلومات الشخصية للمستخدمين.