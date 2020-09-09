الأولى من نوعها.. الزوجان أنس وأصالة يكشفان عن جنس جنينهما عبر شاشة برج خليفة (فيديو)

اختار زوجان عربيان يمتلكان قناة شهيرة على موقع ”يوتيوب“، الإعلان عن جنس جنينهما الذي ينتظرانه، عبر شاشة برج خليفة العملاق في دبي، في تجربة يُعتقد أنها الأولى من نوعها في العالم.

وأظهر مقطع فيديو يوثق تجربة الزوجين، أنس مروة، وأصالة المالح، وهما يقفان على مقربة من البرج الأعلى في العالم، بجانب أصدقاء ومقربين لهما، قبل أن تضيء الشاشة معلنة أن جنس المولود هو ذكر.

ونشر الزوجان اللذان من أصل سوري، وتحمل قناتهما اسم ”anasala family“، مقطع الفيديو لتجربتهما الفريدة، على يوتيوب، ليحقق ملايين المشاهدات في غضون ساعات فقط.

كما تم تداول الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انقسام بين المدونين حول التجربة، والمبلغ الكبير الذي صرف على الإعلان عبر أشهر برج في العالم.

انس واصالة مسوين حفلة تحديد جنس المولود في برج خليفه، pic.twitter.com/2kKqoFuX0j — mohannad hussam (@mohannadhussam2) September 9, 2020

اكو ناس مغثوثة من اليوتيوبرز انس و اصالة اني ما اعرفهم بس شفت الفيديو الي سووا على برج خليفة ، و هواي حاجين عليهم ، ترى كله بفلوسهم يعني مماخذين من احد . — أفاطِم (@Afatm_4) September 9, 2020

انجاز جديد للعرب

اعلان جنس مولود ع برج خليفه — fayza mansour (@said_fayza) September 9, 2020

انتوا متخيلين التكاليف اللي انحطت عشان نعرف جنس البيبي على برج خليفة؟! — فلاولة 🍓 (@hanananfalees) September 9, 2020

والمولود المرتقب هو الثاني للزوجين بعد ابنتهما ميلا، وقد اختارا أن يتكفل أحد الأشخاص باستلام نتيجة الكشف عن جنس الجنين من المركز الطبي الذي أجرت الزوجة الاختبار فيها، وتسليمه للمسؤولين عن الإعلان في برج خليفة ليظهر بشكل مفاجئ للجميع.

وينشر الزوجان في يوتيوب، مقاطع فيديو متنوعة عن حياتهما ويومياتهما، وهو نهج يتبعه كثير من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق صحيفة ”البيان“ الإماراتية، يبلغ سعر العرض الضوئي عالي الدقة ”HD“ على كامل واجهة برج خليفة، لمرة واحدة لمدة 3 دقائق 350 ألف درهم (أكثر من 95 ألف دولار)، وذلك خلال أيام الذروة المتمثلة في عطلة نهاية الأسبوع من الساعة الثامنة مساء لغاية الساعة العاشرة مساء، فيما يبلغ سعر العرض الضوئي بذات المواصفات خلال أيام الأسبوع وبنفس التوقيت 250 ألف درهم.