سوريا.. السجن 15 عاما لصاحب شركة اتهم بالاحتيال

قال مصدر في محكمة الجنايات الرابعة الاقتصادية في سوريا، إن المحكمة قررت، يوم الإثنين، سجن زاهر زنبركجي لمدة 15 عاماً، وتغريمه مبلغا ماليا بقيمة 10 مليارات ليرة سورية (نحو 4.5 مليون دولار)، مع إعادة أموال المدّعين الشخصيين التي أخذها منهم والبالغ عددهم قرابة 4600 مدعٍ.

واعتقلت الأجهزة الأمنية، مطلع العام الجاري، زنبركجي صاحب شركة مركز الأعمال الكوري، الشهيرة باسم ”شجرتي“، وأغلقت شركته بالشمع الأحمر، واحتجزت كافة أمواله، وذلك بعد اتهامه بتنفيذ عمليات احتيال واسعة على مواطنين سوريين، وأغلبهم عسكريون.

وبحسب صحيفة الوطن السورية، فإن الغرامة المفروضة على زنبركجي من قبل المحكمة ليس لها علاقة بالحقوق الشخصية للمدعين، حيث يمكن استبدالها بعقوبة السجن وعلى ألا تتجاوز السنة بحسب قانون العقوبات.

وكانت السلطات عثرت على مئات الملايين من الليرة السورية في منزل المتهم، حيث تبين أنه كان يوزع بعضا من الأموال التي يجمعها من شركته على أقربائه وأصدقائه.

ووفقاً لوسائل إعلامية سورية، أنشأ زنبركجي شركته قبل سنوات، وبلغ عدد المسجلين لديه 30 ألف شخص، ومعظمهم من العسكريين، حيث تعمل الشركة في جمع الأموال من المواطنين، مقابل منحهم أرباحاً قد تصل إلى نسبة 100%، وذلك من خلال تشغيلها في مشاريع تجارية وخيرية.

وكشفت وسائل إعلامية أن الشركة لم تعطِ للمشتركين أية وثائق تضمن حقوقهم، سوى منحهم بطاقة عليها تواريخ الاستحقاق المالي فقط.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية أكدت، على لسان مديرة الشركات في الوزارة إلهام شحادة، على أنه لم يصدر أي ترخيص باسم “مركز الأعمال الكوري” أو شركة ”شجرتي“، أو حتى باسم صاحب الشركة زاهر زنبركجي.