الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل يخوضان مغامرة إنتاج برنامج تلفزيوني سياسي ‎‎

يجري الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل، اتصالاتهما لإنتاج برنامج تلفزيوني، ذي طابع سياسي.

وبعدما تحررت من مسؤولياتها الملكية وعادت إلى هوليوود، تنوي ميغان ميركل التوجه للعمل على برنامج يعكس الآراء و المبادئ التي تتشاركها مع زوجها الأمير هاري، كالمساواة بين الأعراق، وحقوق المرأة، حسب موقع ”نون ستوب بيبل“.

وأكد الموقع أن الزوجين اقترحا على قنوات تلفزيونية ”سلسلة برامجية تركز على استقلالية النساء والفتيات اليوم عبر العالم“، كما سيركز البرنامج على قضايا العرق، وهو الموضوع الذي لطالما أثار اهتمام ميغان، وسيعبر عن مواقف سياسية مختلفة.

ولن يتولى الزوجان تقديم البرنامج، لكنهما قد يظهرا فيه بعض الأحيان، والأهم أنهما سيقومان بإنتاجه.

وذكرت مصادر نقلا عن أحد العاملين في المجال السمعي البصري الأمريكي، أن الأمير هاري وميغان التقيا فعلا بعدة شركات للإنتاج لتسويق مشروعهما، أهمها ”إن بي سي يونيفيرسل“ التي تعرف ميغان مديرة استوديوهاتها ”بوني هامر“، منذ عمل الممثلة في مسلسل ”Suits“.

وكان أول عمل فني عادت به ميغان ميركل إلى الساحة الفنية بعد مغادرتها العائلة الملكية البريطانية، هو إعارة صوتها في الفيلم الوثائقي ”إيليفنت“ الموجود حاليا على ”ديزني+“.