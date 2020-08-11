هل هذه الفتاة هي ابنة بوتين التي حقنت بلقاح كورونا؟

بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلادمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن إحدى بناته حقنت باللقاح الجديد ضد فيروس كورونا، انتشر على تويتر فيديو لفتاة روسية ادعى ناشطون وبعض المواقع العربية أنها ابنة بوتين.

وفي الحقيقة هذه الفتاة هي ليست ابنة الرئيس بوتين، وإنما متطوعة شاركت في التجارب السريرية للقاح ضمن مجموعة من المتطوعين، تحدثت الصحافة الروسية عنهم في شهر يوليو الماضي.

"ليست ابنة #بوتين".. مقطع متداول على أنه لابنة الرئيس الروسي لكنه يعود لمتطوعة شابة ظهرت قبل نحو 20 يوما في مقطع نشرته وزارة الدفاع الروسية بشأن تقدم التجارب السريرية للقاح #كورونا#إرم_نيوز #روسيا #Putin #COVID19 #CovidVaccineRace pic.twitter.com/GeCmqgvr9m — إرم نيوز (@EremNews) August 11, 2020

ولدى بوتين ابنتان هما ماريا وإيكاترينا من طليقته لودميلا التي تزوجها لمدة 30 عاما، قبل إعلانهما الانفصال في عام 2013.

ويحاول بوتين جاهدا إخفاء ابنتيه بعيدا عن الأضواء، ونادرا ما يظهرهما أو يتحدث عنهما.