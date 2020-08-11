11 أغسطس

هل هذه الفتاة هي ابنة بوتين التي حقنت بلقاح كورونا؟

هل هذه الفتاة هي ابنة بوتين التي حق...

بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلادمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن إحدى بناته حقنت باللقاح الجديد ضد فيروس كورونا، انتشر على تويتر فيديو لفتاة روسية ادعى ناشطون وبعض

المصدر: فريق التحرير

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بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلادمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن إحدى بناته حقنت باللقاح الجديد ضد فيروس كورونا، انتشر على تويتر فيديو لفتاة روسية ادعى ناشطون وبعض المواقع العربية أنها ابنة بوتين.

وفي الحقيقة هذه الفتاة هي ليست ابنة الرئيس بوتين، وإنما متطوعة شاركت في التجارب السريرية للقاح ضمن مجموعة من المتطوعين، تحدثت الصحافة الروسية عنهم في شهر يوليو الماضي.

ولدى بوتين ابنتان هما ماريا وإيكاترينا من طليقته لودميلا التي تزوجها لمدة 30 عاما، قبل إعلانهما الانفصال في عام 2013.

ماريا

ويحاول بوتين جاهدا إخفاء ابنتيه بعيدا عن الأضواء، ونادرا ما يظهرهما أو يتحدث عنهما.

إيكاترينا