"مصر تنهض".. تمثال يثير سخرية المصريين على مواقع التواصل

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، جدلًا واسعًا بسبب ظهور تمثال جديد يحمل اسم ”مصر تنهض“ الذي قام بنحته الفنان التشكيلي، أحمد عبد الكريم.

ورغم أن المصريين دائمًا ما يفخرون بآثار بلادهم والتماثيل المترامية في ميادينها، إلا أن هذا التمثال حرك أقلام بعض المثقفين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين قاموا بإبراز ملامحه الجمالية تارة، والانتقاص منه تارة أخرى.

وزادت حدة الغضب بين الفنانين التشكيليين ورواد التواصل الاجتماعي، بعدما نشر النحات أحمد عبد الكريم عبد النبي، الذي يدير شركة منتجات خزف صيني أيضا، صورة التمثال وهو يعمل فيه، حيث تم اتهام الفنان بالتقليد، فيما وصف البعض التمثال بـ ”القبيح“.

وقال النحات المصري، إن فكرة التمثال تقوم على تصوير سيدة تتحرر من القيود، وتنهض من بين الركام، وإنه أراد أن يصوّر مصر وهي تحاول النهوض من ”الكلّبشة“ التي هي فيها حاليًا.

ولوحق أحمد عبد الكريم بتعليقات لاذعة، حيث ربط البعض بين اسم تمثاله وبين تمثال ”نهضة مصر“ الذي عمل عليه النحات المصري العالمي محمود مختار الذي يعد رائد فن النحت في الحركة التشكيلية المصرية، ما جعله يحذف منشوره الذي أعلن فيه عن التمثال.

واستوقف تمثال ”مصر تنهض“ الكثيرين، فعبروا عن غضبهم في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب المخرج سيد هنداوي، قائلًا: ”هذا التمثال ليس إعلانا عن بضاعة في (الموسكي) ولا سوق الثلاثاء، لسبب بسيط أن البضاعة هناك أرقى من ذلك، لأن صاحب التمثال مثل مصر في جناحها بـ أهم بينالي بالعالم (فينسيا)“.

وتابع قائلًا: ”ولا يهم اسم الفنان هنا لأني أعتبره ضحية اختيار لجنة تعيسة في المجلس الأعلى للثقافة.. وأكبر دليل على فشل صناعة القرار في بلد المثال ”محمود مختار“ الذي أصبح تمثاله (نهضة مصر) عنوان لمرحلة العشرينات من القرن 20، والحاصل على جائزة صالون باريس 1919″.

هذا التمثال ليس اعلان عن بضاعة في (الموسكي) ولا سوق الثلاثاء، لسبب بسيط ان البضاعة هناك ارقي من ذلك لان صاحب التمثال مثل… Posted by Sayed Hewedy on Sunday, August 2, 2020

وقاب ميشيل نزيه: ”تخيل يا سيدي الفاضل، إن الناس كان عندها من الوعي والفهم إنهم يشوفوا تمثال ويعجبوا بيه ويساهموا كمان في إقامته!!، أما اليوم بنام وتاني يوم نصحى نلاقي تمثال عجيب في احد الميادين مالوش لا أصل ولا فصل!“.

وتابع: ”أو الأسوأ يتم تشويه تمثال جميل سواء بطلائه أو تجديده في شغل بلدي مالوش علاقة بالفن!! الموضوع ليه بقى بالشكل الهزلي ده!! يعني أنا مستغرب جدا، ليه ده؟ هل مصر مفهاش فنانين بجد؟ معندناش حد يقدر يعمل تمثال محترم؟؟ ماهو مش ممكن نكون البلد اللي أبهرت العالم بتماثيلها ونحتها على أصلد الأحجار وتعيش لاكتر من ٧٠٠٠ سنة والنهاردة مش عارفين نعمل تمثال محترم بكل الإمكانيات!!“.

ما بين نهضة مصر ومصر تنهض! الحقيقة التمثال اللي ظهر امبارح على السوشيال ميديا بأسم "مصر تنهض" وبجانبه صانعه يقف بكل فخر… Posted by Michael Nazih Zaki on Sunday, August 2, 2020

وكتب محمد عبد الخالق: ”100 سنة تفصل بين عرض تمثال نهضة مصر في صالون الفنون الجميلة بباريس 1920 والتفاف الشعب حوله والاكتتاب لإقامته في احد ميادين مصر، وما بين عرض تمثال مصر تنهض 2020 في الجلالة والذي رافقه رفض شعبي واسع للتمثال ضد إقامته في اأي حتة“.

وقال: ”ما حدث يظهر حكم الرأي العام في تمثال ضعيف للغاية ولا يمثل قيم الفن وهو أقرب لأعمال الداداية التي أرادت إظهار القبح.. وقد قال الجمهور لا نريد قبحًا حتى ولو إسقاطًا على فكرة ما.. خاصة حينما يرتبط هذا العمل الذي يحمل القبح بإثم مصر.. وعلى الفنانين أن يقدموا لنا إبداعا يتناسب مع دور مصر في الحركة التشكيلية المعاصرة وفي تاريخ الفنون.. خاصة وأن مصر مليئة بالفنانين وخاصة النحاتين العظماء“.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10157186744461951&id=522611950

أما الإعلامي جمال عنايت، فكتب قائلًا: ”تمثال قبيح يفتقد إلى عناصر الجمال مش مشكله زيه زي حاجات كتير غيره المشكلة أن يطلق عليه اسم (مصر تنهض) في محاولة للتماهي مع (نهضة مصر) لا للتدليس“.

تمثال قبيح يفتقد الى عناصر الجمال

مش مشكله زيه زي حاجات كتير غيره

المشكله ان يطلق عليه اسم ( مصر تنهض)

في محاوله للتماهي مع ( نهضة مصر)

لا للتدليس Posted by Gamal Enaiat on Monday, August 3, 2020

وخرج الفنان التشكيلي أحمد عبد الكريم عن صمته إزاء ذلك الهجوم، معربًا عن حزنه الشديد من الهجوم الذي تعرض له لأن هناك فرق كبير بين النقد والإهانة.

وأكد عبد الكريم أن التمثال لم يتم العمل عليه بالتعاون مع جهة رسمية، مثل وزارة الثقافة مثلًا، ولكنه اجتهاد شخصي منه، مؤكدا عزمه على استكمال التمثال كي يخرج بشكل لائق.

وأضاف الفنان التشكيلي، عبر منشور له عبر حسابه الخاص في ”فيسبوك“: ”أعتذر مرة أخرى لمتابعي صفحتي الشخصية عن هذا الوابل من التعليقات الغير مسؤولة من أشخاص عامة بصورة مسيئة تؤذي الآداب العامة مما دفعني لحذف المنشور“.

وتابع: ”ولكن للأسف استغله البعض للإساءة إلى كل جميل يحاولون النيل منه وكلٌ حسب نواياه وإلصاق العمل بجهات ليس لها أي صلة به لأغراض شخصية والإساءة لها والتي لها كل الاحترام وحتى الإساءة لمصر ولصورة مصر وسابقة أعمالها الفنية العظيمة“.

وأضاف: ”كما تم ربط العمل من قبل البعض بالمهرجانات الدولية لإثارة حفيظة الكثير ولتحقيق وسائل ضغط على بعض الجهات لتحقيق أغراض شخصية والذين وجدوا ملاذهم في هذا العمل الغير مكتمل لتحقيق أهدافهم“.

واختتم قائلًا: ”وفيما يخص الإساءة لشخصي وجب علىّ التوضيح بأن لي تاريخ فني طويل يعلمه الجميع“.