مطعم في الهند يبتكر تصاميم لوجباته مستوحاة من "وباء كورونا" (صور)

ابتكر مطعم في الهند طريقة جديدة لصنع وجباته، حيث صنع أشكالا وتصاميم لأطباق الأطعمة تحاكي زمن جائحة كورونا، بهدف نشر الوعي حول هذا الوباء الذي يجتاح العالم.

ويقدم المطعم الواقع في مدينة جايبور في ولاية راجستان الهندية لزبائنه وجبات الطعام بتصاميم فريدة تجسد شكل فيروس كورونا المستجد، والكمامة الصحية التي بات من الضروري ارتداؤها لتجنب الإصابة بالفيروس.

ونشر المطعم المختص بالمأكولات الهندية، صورة لطبق الكاري الشهير في الهند، الذي يتميز بطعمه الحار ويتكون من المرق واللحم المفروم ”كفتة“ والصلصة، حيث تم تصميمه على شكل كوفيد 19.

ويقدم المطعم لزبائنه خبز ”النان“ الهندي، على شكل قناع الوجه.

وأطلق على أطباقه، وجبة كاري كوفيد 19، وخبز كمامة نان، وفقا لما ذكرته صحيفة ميد داي الهندية، يوم الإثنين.

وأثار ذلك حالة من الجدل بين مستخدمي الإنترنت، فبينما أشاد الكثيرون بالإبداع في تصميم وجبات تحاكي الجائحة العالمية، رأى آخرون أنه العرض التقديمي ليس جيدا، إذ طالبوا بعدم تشكيل الأطعمة على شكل فيروس كورونا.