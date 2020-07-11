موقف طريف تتعرض له مذيعة العربية ميسون عزام بسبب زميلتها منتهى الرمحي‎ (فيديو)

تعرضت مذيعة قناة العربية ميسون عزام، لموقف طريف تحول إلى تبادل للشكر والثناء مع زميلتها منتهى الرمحي، بعدما ذكّرت ضيفها الذي استضافته في إحدى النشرات، بأنها ميسون وليست منتهى.

وكان المحلل العراقي الأمني، فاضل أبو الرغيف، يتكلم مع ميسون بوصفها الإعلامية منتهى الرمحي، حتى ذكّرته في ختام اللقاء أنها ميسون عزام، فرد عليها الضيف: ”شكرا لك لتحملي وأنا أقول إنك منتهى“، لتجيبه أنه ”فخر لها“.

ونشرت الإعلامية ميسون عزام، المقطع على صفحتها الشخصية بتويتر وكتبت عليه: ”#منتهى شكرا لحضورك“، لترد عليها الرمحي: ”شكرا ميسون على كلامك الطيب“.

شكراً ميسون على كلامك الطيب — منتهى الرمحي (@muntaharamahi) July 11, 2020

وأشاد مغردون بالإعلامية عزام وردها المهذب، وكتب ناشط على تويتر يدعى إياد سويدان: ”تذكير راقي ولبق والتواضع سر النجاح الله يوفقك ست منتهى قصدي ست ميسون“.