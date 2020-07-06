السعودية تفتتح أكبر مستشفى لعلاج الإبل في العالم (فيديو وصور)‎

افتتحت السعودية، مساء الأحد، مستشفى لعلاج الإبل في منطقة القصيم، ليصبح أكبر مركز صحي بيطري متخصص بعلاج حيوان الصحراء في العالم.

وحضر أمير منطقة القصيم، فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ومسؤولين حكوميين آخرين، حفل الافتتاح الذي تأجل في الفترة الماضية بسبب إغلاقات كورونا.

خلال تدشين سمو #أمير_القصيم مشروع #مستشفى_الإبل .. معالي #وزير_البيئة_والمياه_والزراعة : مستشفى الأبل سيساهم على تطور انتاج وعلاج الإبل وسيحقق كافة التوجهات الخادمة للملاك عبر تقديم الخدمات وتعزيز كافة النواحي الاقتصادية. pic.twitter.com/33dpxmcoo6 — إمارة منطقة القصيم (@EmarahAlQassim) July 5, 2020

ووجد الإعلان عن افتتاح المستشفى صدى واسعاً بين ملاك الإبل الذين سيوفر لهم المركز الطبي البيطري الجديد، علاجات لإبلهم مع بلوغ أسعار بعض الرؤوس منها مئات آلاف وأحياناً ملايين الريالات.

ويقع المستشفى شرق مدينة بريدة التابعة لمنطقة القصيم، وهو مملوك لشركة خاصة أنفقت أكثر من مئة مليون ريال (أكثر من 26 مليون دولار) على تجهيز المركز البيطري في أول استثمار من نوعه بالقطاع مع تزايد الاهتمام الحكومي بتنمية قطاع تربية الإبل.

خلال تدشينه مشروع #مستشفى_الإبل .. سمو #أمير_القصيم : هذا المشروع منجزاً وطنياً للمملكة العربيه السعوديه وليس لمنطقة دون اخرى وعلى قدر كبير من المهنية في استغلال التقنية والتنفيذ لتعزيز طب الحيوان وتنمية الانتاج. pic.twitter.com/DxYyYP3pNM — إمارة منطقة القصيم (@EmarahAlQassim) July 5, 2020

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى الجديد، أربعة آلاف مطية، ومقام على مساحة تبلغ 70 ألف متر مربع.

#الابل#الهجن#مشفى_سلام_البيطري 🔴

. تجهيز أكبر وأحدث مستشفى لـ ( الإبل ) في العالم بمنطقة القصيم .. بتكلفة تتجاوز 100 مليون ريال.

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السعودية pic.twitter.com/wnbju40pbH — موقع الإبل (@alapelcom) June 15, 2020

ويضم المستشفى، عدة أقسام، بينها عيادات الباطنة والأمراض المزمنة والمعدية، وعيادات متخصصة بالجراحة، ووحدة للأشعة والمناظير، بجانب وحدة للملاحظة والعناية المركزة، إضافة إلى مركز مختص بأبحاث التلقيح الصناعي وعلاج العقم ومسببات الأمراض وطرق الوقاية منها وتحسين وحفظ السلالات.

ويقول القائمون على المشروع، إن المستشفى المرخص من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، جاهز للعمل بعد أن تم استقطاب عدد من الكوادر المهنية المتخصصة من مختلف دول العالم.