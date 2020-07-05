عقب وصولها إلى سدة القضاء.. المرأة الكويتية تجدد مطالبتها بحق نقل جنسيتها لأبنائها

أطلقت سيدات ونشطاء مساندون لحقوق المرأة في الكويت حملة عبر ”تويتر“، الساحة النقاشية الأبرز في البلد الخليجي، لتأكيد حقوق المرأة، وأبرزها حقها في منح جنسيتها لأبنائها من زوجها غير المواطن مع بقائها على ذمته، في البلد المقترن بلقب بلد الإنسانية.

وتأتي هذه الحملة تزامنا مع قرار تعيين 8 سيدات في السلك القضائي، الذي شهد انقساما في الرأي بشأنه، إضافة إلى توصيات الأمم المتحدة التي تم تقديمها للكويت مؤخرا لدراستها والرد عليها، والتي تتضمن عدة قضايا من بينها ملف المرأة والمطالبة بمنحها حق نقل جنسيتها لأبنائها.

وتحت وسم #تجنيس_أبناء_الكويتيات، شارك عدد كبير من الأكاديميين والنشطاء المؤيدين لهذا الطلب في التعليق والتأكيد على أهميته للمرأة وضرورة مساواتها مع الرجل المتزوج من غير كويتية.

ولا يقتصر حق الرجل الكويتي المتزوج من أجنبية على منح جنسيته لأولاده، إنما يمكن له منح الجنسية لزوجته الأجنبية بناء على طلب مقدم من قبله لوزارة الداخلية.

وكانت الكاتبة فارعة السقاف من أبرز المطالبين بحل هذه القضية ومنح المرأة هذا الحق، حيث أطلقت حملة للتوقيع على عريضة تشرح معاناة المرأة وأبنائها نتيجة حرمانها من هذا الحق.

ومن المقرر أن ترفع العريضة إلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء أملا في إيصال صوت المرأة الى الجهات العليا بغية إيجاد حل لهذه القضية الشائكة.

حقوق_المرأة_الكويتية_٢٠٢٠ – يدعو الشعب الكويتي مجلس الأمة و الوزراء تجنيس أبناء الكويتيات · https://t.co/QurmQpvifn

شكراً لكم أكثر من 5000 توقيع هل استطيع أن أعتمد عليكم لنصل الى 7500 عند منتصف الليل؟ جماعة تعاونوا ما ذلوا #تجنيس_أبناء_الكويتيات https://t.co/XXxWjKzxWb — فارعه السقاف (@fareah1) July 4, 2020

يدعو الشعب الكويتي مجلس الأمة و مجلس الوزراء تجنيس أبناء الكويتيات – Sign the Petition! https://t.co/zCdphBuHdz via @ChangeFrance

تجنيس أبناء الكويتيات حق تأخر كثيرا لكن هذه الحملة ستساعدنا على إعادة الحق لأصحابه . توقيعكم واجب انساني ووطني #تجنيس_أبناء_الكويتيات وقع وانشر — فارعه السقاف (@fareah1) July 4, 2020

ويقول الناشط أنور الفكر ”إن هذا المطلب هو استحقاق وطني وشعبي وإنساني طال انتظاره، واستمرار تأخيره يؤدي إلى نتائج مدمرة لعوائل كثيرة“.

استحقاق وطني وشعبي وانساني ، و حق طال انتظاره #تجنيس_أبناء_الكويتيات وكل يوم تاخير له أضراره وآثاره المؤذية والمؤلمة والمدمرة لكثير من العوائل. حان الوقت لإنصافهم والمشاركة بتوقيع العريضة — أنور الفكر (@AnwarAlFicker) July 4, 2020

وتؤيد المحامية حنان خضير العنزي هذا المطلب، إذ تقول إنه حق للمواطنة مكفول بالدستور، معلقة: ”حق ومطلب دستوري سبق ان قمنا بالمطالبه ((بحق المواطنة للمرأة الكويتية)) أمام المحكمة الدستورية، حق المواطنة مكفول بالدستور الكويتي ومن ملامحة هو حقها بالعيش مع أبنائها بالشكل الذي يحقق الاستقرار لهم ..من خلال تمرير جنسية الأم الكويتية لأبنائها #تجنيس_أبناء_الكويتيات“.

حق ومطلب دستوري سبق ان قُمنا بالمطالبه ((بحق المواطنة للمرأة الكويتية )) امام المحكمة الدستورية حق المواطنة مكفول بالدستور الكويتي ومن ملامحة هو حقها بالعيش هي وابنائها بالشكل الذي يحقق الاستقرار لهم ..من خلال تمرير جنسية الام الكويتية لابنائها #تجنيس_ابناء_الكويتيات — المحامية حنان خضير العنزي (@lawyer_hanan) July 5, 2020

ويقول المحامي فرز المطيري إن ”التجاهل الحكومي بتجنيس أبناء الكويتيات لا مبرر له فالقانون يسمح بتجنيسهم، والحكومه التي تٌطالب الجميع بتطبيق القانون، يفترض أن تكون هي القدوه في ذلك وتٌطبق القانون“.

#تجنيس_أبناء_الكويتيات التجاهل الحكومي

بتجنيس ابناء الكويتيات لا مبرر له

فـ القانون يسمح بتجنيسهم،

فالحكومه التي تٌطالب الجميع

بتطبيق القانون،

يفترض ان تكون هي القدوه في ذلك

وتٌطبق القانون،،، — المحامي فرز المطيري (@Frz_almutairi) July 4, 2020

دعماً لانطلاق حملة #تجنيس_أبناء_الكويتيات نؤكد بأن قانون الجنسية شرّع تجنيس أبناء المطلقة و الأرملة منذ زمن طويل وبالتالي من المنطق شرعنة تجنيس أبناء المتزوجة حفاظاً على كيان أسرة المواطنة التي لاتزال حقوقها قاصرة رغم أن الدستور لم يفرق بينها وبين المواطن في الحقوق والواجبات . — مرزوق الخليفة (@MarzooQ_km) July 4, 2020

إلا أن التضامن الواسع مع هذه القضية، شهد استثناءات من قبل البعض الذين أبدوا اعتراضهم على منح المواطنة جنسيتها لأبنائها غير الكويتيين، واصفين تلك المطالب بـ“العبث بالجنسية الكويتية“.

#تجنيس_ابناء_الكويتيات

١- ماهي الفايدة والمكسب للكويت من تجنيس العراقي او السوري او الإيراني ابن الكويتية ٢- الشرع يقول الابن تابع أبوة ٣- طبيعي يكون ولاء الابن لبلد أبوة وجدة ٤- العراق وسوريا بلد حضارة وتاريخ مشرف ليش تستحي الأم الكويتية من جناسي عيالها كافي عبث في ملف الجنسية — عادل فهد الدويله (@adalfahadduwail) July 5, 2020

مو راضين احنا ولا يعجبنا ولا هو صح كل ولد يلحق ابوه بالاسم والجنسيه مو ناقصين زحمه مثلا انا تزوجت هندي ويبت عيال هنود المفروض اعتز بجنسيتهم ليش اروح ادور جنسيه غير !!! #تجنيس_ابناء_الكويتيات — مي الظاهر ⚖️ (@ladyattorny) July 5, 2020

ووفقا للقانون الكويتي فإن المواطنة المتزوجة من غير كويتي لا تمتلك القدرة على منح جنسيتها لأبنائها إلا إذا توفي زوجها أو وقع الطلاق بينهما، الأمر الذي يتم وصفه من قبل البعض بالإجحاف بحق المرأة وعدم منحها حق الاستقرار في بلدها، بحسب تقارير محلية.