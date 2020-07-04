الحكومة اليمنية تستعد لمنخفض مداري مصحوب بكميات كبيرة من الأمطار

وجهت الحكومة اليمنية السبت، برفع الجاهزية القصوى في أغلب المحافظات اليمنية، تحسبا لتأثيرات المنخفض الجوي المداري الذي يؤثر على أغلب المناطق اليمنية لا سيما الغربية والوسطى والشمالية.

ومن المتوقع أن يجلب المنخفض الجوي كميات كبيرة من الأمطار اليوم، لا سيما في عدن وصنعاء.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية سبأ إن وزيرَي الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح، والصحة والسكان ناصر باعوم، وجها المنظمات المحلية والدولية العاملة بالاستعداد التام لمساندة جهود السلطات المحلية، وتجهيز كميات كافية من المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية، وتقديمها للمتضررين.

وشدَّد الوزيران على أخذ الاحتياطات اللازمة والممكنة لتلافي أي أضرار، وتجنب أي قصور في تنفيذ المهام الموكلة لعمل السلطات المحلية ولجان الطوارئ، والتنسيق المستمر بين الجهات ذات العلاقة، ورفع تقارير عاجلة إلى الحكومة أولاً بأول لعمل الحلول اللازمة.

وتعرضت مناطق واسعة في اليمن الشهر الماضي لحالة مدارية تسببت بهطول كميات كبيرة من الأمطار لا سيما في حضرموت وعدن تسببت بسيول جارفة وانهيار عدد من المنازل إضافة إلى وفاة أكثر من 9 أشخاص بحضرموت.