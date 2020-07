فيديو لمسن يصارع الموت أمام مستشفى يثير جدلًا في الكويت

View this post on Instagram

توفي أحد العمال الآسيويين بأحد المستشفيات بالكويت بعد رفض كفيله تسلمه إثر شفائه من فيروس كورونا، وأظهر الفيديو المتداول العامل يجلس على كرسي متحرك عدة ساعات بانتظار الكفيل دون جدوى، لتتم إعادته للمستشفى مرة أخرى، وتم فتح تحقيق بالحادثة. . . . #إرم_نيوز #أخبار #الكويت #كورونا #عنصرية #تنمر #اساءة #وزارة_الصحة #وفاة #حزن #فيروس_كورونا #لايك #تفاعل #جديد #ترند #فيديو #video #trend #news #kuwait #coronavirus