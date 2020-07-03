فيديو لمسن يصارع الموت أمام مستشفى يثير جدلًا في الكويت

فيديو لمسن يصارع الموت أمام مستشفى...

المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

وثَّق أحد الأشخاص في الكويت بالفيدو ما قيل إنها الساعات الأخيرة من حياة مسن آسيوي تم علاجه من فيروس ”كورونا“، قبل أن يُترك ليصارع الموت أمام باب المستشفى بانتظار كفيله الذي امتنع عن القدوم لاستلامه، رغم تأكيد شفائه من الفيروس.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره حساب ”المجلس“ الإخباري لحظة جلوس الوافد على كرسي متحرك، حيث ظهر منهارًا وفاقدًا للوعي، ليعلق أحد الأشخاص المتواجدين في الموقع بأن هذا المريض متواجد أمام مستشفى الفروانية منذ 4 ساعات، دون أن يقترب منه أحد.

 

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توفي أحد العمال الآسيويين بأحد المستشفيات بالكويت بعد رفض كفيله تسلمه إثر شفائه من فيروس كورونا، وأظهر الفيديو المتداول العامل يجلس على كرسي متحرك عدة ساعات بانتظار الكفيل دون جدوى، لتتم إعادته للمستشفى مرة أخرى، وتم فتح تحقيق بالحادثة. . . . #إرم_نيوز #أخبار #الكويت #كورونا #عنصرية #تنمر #اساءة #وزارة_الصحة #وفاة #حزن #فيروس_كورونا #لايك #تفاعل #جديد #ترند #فيديو #video #trend #news #kuwait #coronavirus

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وأثار منظر المسن بهذه الحالة أمام المستشفى استياء العديد من النشطاء الذين زادت حدة انتقادهم عقب إعلان وفاة وفتح تحقيق في القضية، مطالبين بكشف أسباب وفاته وإن كان قد تعالج من الفيروس، ومؤكدين بذات الوقت على ضرورة محاسبة كفيله الذي رفض استلامه.

 

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن مصادر صحية تفاصيل حول إصابة الوافد بالفيروس ومراحل علاجه التي استمرت نحو شهرين قبل أن يتم شفاؤه والتواصل مع كفيله لاستلامه قبيل وفاته التي لم يتم تحديد تاريخها بالضبط.

وأوضحت المصادر أن“مستشفى الفروانية قدم الرعاية الصحية اللازمة للمريض حتى تعافى من الفيروس، وحاول التواصل مع سفارة بلاده وكفيله لمساعدته في الخروج من المستشفى لعدم التوصل لأحد من أقاربه أو ذويه“.

وأضافت أنه“بعد تكرار الاتصال بكفيله أبدى موافقته على استلامه، ليتم حينها إصدار تصريح له بالخروج، حيث ساعده العاملون بالوصول إلى باب المستشفى لانتظار كفيله الذي لم يفِ بوعده، الأمر الذي دفع القائمين على المستشفى لإعادته إلى الداخل“.

ونفت المصادر الأنباء التي تحدثت عن وفاة الوافد خارج المستشفى، مشيرةً إلى أنه توفي بعد إعادته إلى المستشفى، وقد تم فتح تحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها.

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