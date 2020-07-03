فيديو لمسن يصارع الموت أمام مستشفى يثير جدلًا في الكويت

وثَّق أحد الأشخاص في الكويت بالفيدو ما قيل إنها الساعات الأخيرة من حياة مسن آسيوي تم علاجه من فيروس ”كورونا“، قبل أن يُترك ليصارع الموت أمام باب المستشفى بانتظار كفيله الذي امتنع عن القدوم لاستلامه، رغم تأكيد شفائه من الفيروس.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره حساب ”المجلس“ الإخباري لحظة جلوس الوافد على كرسي متحرك، حيث ظهر منهارًا وفاقدًا للوعي، ليعلق أحد الأشخاص المتواجدين في الموقع بأن هذا المريض متواجد أمام مستشفى الفروانية منذ 4 ساعات، دون أن يقترب منه أحد.

وأثار منظر المسن بهذه الحالة أمام المستشفى استياء العديد من النشطاء الذين زادت حدة انتقادهم عقب إعلان وفاة وفتح تحقيق في القضية، مطالبين بكشف أسباب وفاته وإن كان قد تعالج من الفيروس، ومؤكدين بذات الوقت على ضرورة محاسبة كفيله الذي رفض استلامه.

حسبي الله عليه ونعم الوكيل – الكفيل لازم يتحاسب بالحبس وغرامة مالية مبلغ كبير حتى يكون عبرة لغيره المفروض من هالوزارة الحلوة تحجر المقيم المصاب محددة حتى يأتي كفيله او سفارته ويتم تسليمه لهم بقوة القانون عموماً المشكلة مو بالقوانين ولكن المشكلة في القرارات وتطبيق القانون — مـشـ ع ـل الـعـلے︎ ⚕︎ 🇰🇼 (@meshalzaid_) July 3, 2020

اول شي خل يطلع المصدر ويتكلم بصفته واسمه وشخصه

ثانيا ليش مايستلمه من المستشفى مو ينقط بره

من الساعه ٢ الظهر والله العالم لغاية جم وين توفى داخل أو بره

اما شغل ذكر مصدر هذا كلام فاضي

والمصدر واللي اشرف عليه راللي طرده بره المستشفى

باجر بتكون نفس مصيره وتحتاج رحمه الناس — خالد محمد (@abofatoom3) July 3, 2020

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن مصادر صحية تفاصيل حول إصابة الوافد بالفيروس ومراحل علاجه التي استمرت نحو شهرين قبل أن يتم شفاؤه والتواصل مع كفيله لاستلامه قبيل وفاته التي لم يتم تحديد تاريخها بالضبط.

وأوضحت المصادر أن“مستشفى الفروانية قدم الرعاية الصحية اللازمة للمريض حتى تعافى من الفيروس، وحاول التواصل مع سفارة بلاده وكفيله لمساعدته في الخروج من المستشفى لعدم التوصل لأحد من أقاربه أو ذويه“.

وأضافت أنه“بعد تكرار الاتصال بكفيله أبدى موافقته على استلامه، ليتم حينها إصدار تصريح له بالخروج، حيث ساعده العاملون بالوصول إلى باب المستشفى لانتظار كفيله الذي لم يفِ بوعده، الأمر الذي دفع القائمين على المستشفى لإعادته إلى الداخل“.

ونفت المصادر الأنباء التي تحدثت عن وفاة الوافد خارج المستشفى، مشيرةً إلى أنه توفي بعد إعادته إلى المستشفى، وقد تم فتح تحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها.