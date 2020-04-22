تصميم كبائن طائرات بحواجز بلاستيكية للحماية من كورونا (صور)

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وضعت شركة إيطالية لتصميم المقاعد، تصميماً جديداً لمقصورات الدرجة الاقتصادية في الطائرات، حيث يتماشى مع قواعد التباعد الاجتماعي، لحماية الركاب عند استئناف الرحلات الجوية، من الفيروس التاجي كورونا الجديد والتلوث الجوي، والتزاحم داخل الكابينات. وبحسب صحيفة ديلي ميل ترافيل البريطانية، عرضت Aviointeriors، نوعين جديدين من التصاميم، حيث أطلقت على النوع الأول اسم "يانوس" نسبة للإلهة الروماني ذي الوجهين، وينطوي على مقعد يمكن تحريكه في الاتجاه المعاكس مع حواجز بلاستيكية غير شفافة ومرتفعة، ومُحاطة بثلاث جهات من المقعد، وذلك لمنع انتشار التنفس ورذاذ شاغلي المقاعد المجاورة، وحتى الذين يسيرون في ممر الطائرة. وأطلقت على النوع الثاني، اسم "جلاسيف"، حيث ينطوي على