شاهد ما حصل في أوّل مرفق أمريكي يُعاد فتحه بعد قرار ترامب

لم تنقض دقائق على إعلان حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية تطبيق رفع الحظر الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب، والبدء بإعادة فتح الشواطئ في شمال الولاية، حتى كان المئات من السكان المحليين قد غطوا رمال الشاطئ.

وكانت شواطئ فلوريدا، التي تعتبر مشتى دافئا للمتقاعدين الأمريكان، قد أغلقت قبل ثلاثة أسابيع بموجب تعليمات التباعد الاجتماعي والحجر الصحي، على امتداد الولايات المتحدة، وقاية من جائحة فايروس الكورونا.

وفي قراره السماح بفتح بعض الشواطئ والمتنزهات في ولايته، حث حاكم الولاية، رون ديسانتيس، على الالتزام بالمبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والتي تطلب من الناس أن يبقوا على بعد ستة أقدام على الأقل من بعضهم، ويحدوا من نشاط الشاطئ لممارسة الرياضة، مع عدم التجمهر.

ومع ذلك ، لم يلتزم بذلك العديد من مرتادي الشواطئ في جاكسونفيل لأن بعضهم أخذوا حمامات شمسية وتجمعوا مع الأصدقاء.، كما قالت صحيفة بيزنس انسايدر.

يشار الى أن اندفاعة شواطئ فلوريدا فور إعادة فتحها، صادفت تسجيل الولاية 1400 حالة إصابة جديدة بكورونا ، وهي أكبر زيادة في يوم واحد بحالات الفيروس حتى الآن. فقد بلغت حالات الإصابة أكثر من 24000 مع حوالي 700 حالة وفاة.