تداولت مواقع التواصل المغربية يوم الاثنين، فيديو يصور حالة الذعر التي أصابت مجموعة من العاملات بمصنع في منطقة عين السبع بالدار البيضاء، بعد اكتشاف إصابة زميلة لهن بفيروس كورونا.
وكانت إدارة المصنع استقدمت أطباء لإجراء الاختبارات للعاملات و العمال حسب التعليقات الواردة على الفيديو ، وتم اكتشاف حالة إيجابية مصابة بالفيروس ما تسبب بحالة الهلع.
وتدخلت السلطات لتهدئة العاملات مع تقديم وعود بخضوع الجميع للاختبارات اللازمة بما في ذلك الحالة التي تم اكتشافها، حيث توجه ممثلون عن كافة الأجهزة الأمنية و الطبية إلى المنزل الذي تقطن به لإخضاع كل المخالطين للتحاليل المخبرية حسب مسؤول أمني.
وسبق أن ظهرت حالات الإصابة بفيروس "كوفيد19" في مصنعين بمدينة طنجة شمال المغرب، حيث يستمر العمل بعدد من القطاعات الصناعية الضرورية رغم فرض الحظر الصحي الشامل إلى غاية 20 أبريل .
وسجل المغرب إلى غاية مساء يوم الاثنين 1763 حالة إصابة بالفيروس ، بينها 126 حالة وفاة و 203 حالة شفاء.
عاملة مصابة بكورونا تسبب حالة من الذعر في مصنع مغربي (فيديو)
المصدر: أمينة بنيفو- إرم نيوز
تداولت مواقع التواصل المغربية يوم الاثنين، فيديو يصور حالة الذعر التي أصابت مجموعة من العاملات بمصنع في منطقة عين السبع بالدار البيضاء، بعد اكتشاف إصابة زميلة لهن بفيروس كورونا.