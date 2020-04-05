محام مصري يطالب الصين بـ10 تريليونات دولار تعويضا عن أضرار ”كورونا“

طالب محام مصري، الصين بدفع تعويض قيمته 10 تريليونات دولار أمريكي؛ بسبب الأضرار التي أصابت البلاد بعد تفشي فيروس كورونا المستجد ”كوفيد 19“.

وكشف المحامي بالاستئناف العام ومجلس الدولة في مصر، محمد طلعت، أنه ”أرسل إنذارا للسفير الصيني في مصر، والرئيس الصيني، بشأن دفع تعويض لمصر بقيمة 10 تريليونات دولار، عن الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا“.

واعتبر طلعت في حديث لـ“إرم نيوز“، أن ”الفيروس صناعة صينية وتم إنتاجه داخل معامل بكين، وفقا لما أعلنت عنه وكالة الاستخبارات الأمريكية“، لافتا إلى أن ”هناك محاميا أمريكيا حرك دعوى تطالب بتعويض قدره 20 تريليون دولار لصالح أمريكا“.

وأضاف أنه ”بعد استقرار الأوضاع، سيحرك دعوى قضائية ضد بكين أمام المحكمة الدولية، وأنه حاليا أعد ورشة عمل من أجل ذلك“.