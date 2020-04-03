السعودية.. مريض ”معاق“ يشتكي من التنمر في مستشفى الباحة والسلطات تتدخل (فيديو)

قالت السلطات الصحية في مدينة الباحة السعودية إنها تحقق في حالة مريض منوم من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد انتشار فيديو له يشتكي من تعرضه للتنمر من قبل التمريض.

وقال المتحدث باسم صحة الباحة، ماجد الشطي، إنه تمت المباشرة بالتحقق من حالة المريض، ومتابعة مستوى الخدمة المقدَّمة، وسيتم رفع النتائج لأمير منطقة الباحة بشكل عاجل.

وبين الشطي، وفقًا لصحيفة ”سبق“ المحلية، أن صحة الباحة تعمل على نقل المريض في أسرع وقت من مستشفى الملك فهد بالباحة لمستشفى آخر؛ كون المستشفى أصبح مخصصًا لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وكان أمير الباحة قد وجَّه بتقرير مفصل عن الحالة، وتقصي الحقائق، إضافة لتقديم الرعاية الصحية للمريض، وهو من ذوي الإعاقة في جميع أطرافه، ومنوم في مستشفى الملك فهد منذ 10 سنوات.

وكان المريض نشر مقطع فيديو قام بتصويره من غرفته بالمستشفى، حيث اشتكى فيه من الإهمال ومما وصفه بـ ”تنمر وقسوة“ التمريض في التعامل، بقوله: ”شوفوا وجهي كيف؟ أغلب الأيام كذا، أنا هنا من عشر سنوات في مستشفى الملك فهد منوم، أعاني من الإهمال في المستشفى، حتى إذا طلبت منهم أقل شيء أنها تغسل وجهي تأتي الممرضة تغسل وجهي بقوة لكي أرفض أنها تغسل وجهي، توجعني بعض الأحيان يطلع الدم من وجهي، وإنها سكبت عليّ الماء الساخن في إحدى المرات، مع إنكارها وتأييد رئيسة القسم لإنكارها“.