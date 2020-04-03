اكتشف قبل 100 عام.. باحثون يعثرون على كنز في تابوت مومياء مصرية (صور)

اكتشف باحثون إسكتلنديون كنزا في شكل لوحات أثرية في تابوت مومياء مصرية، بعد أن رُفعت منه لأول مرة منذ أكثر من 100 عام.

قام الباحثون الذين يدرسون تابوت ”تا خر حب“، التي يُعتقد أنها كاهنة أو أميرة من العاصمة المصرية القديمة ”طيبة“، باكتشاف اللوحات أسفل المومياء.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، كانت المومياء، التي يبلغ عمرها حوالي 3000 عام، في حالة هشة، وكانت هناك حاجة إلى وقف تدهور حالتها أكثر، قبل أن يتم عرض رفاتها في متحف ”سيتي هول“ الجديد في بيرث في إسكتلندا.

وفوجئ الباحثون بالعثور على لوحات مرسومة لآلهة مصرية على كل من القواعد الداخلية والخارجية للتابوت عندما تم رفع ”تا خر حب“.

تمثل لوحات الآلهة المصرية ”أمون تت“ أو ”سيدة الغرب“، وقال دكتور ”مارك هول“، من متحف بيرث: ”لقد كان العثور على اللوحات مفاجأة كبيرة“.

وأوضح أنه ”لم يكن لدينا أي سبب لرفع المومياء من التابوت لدرجة تمكننا من رؤية ما أسفلها من قبل ولم نتوقع رؤية أي شيء هناك، ففي العادة لا تزين الجدران الداخلية في التابوت“.

ومن المقرر أن يتم إجراء المزيد من البحوث على اللوحات لمعرفة المزيد عن تاريخ المومياء، التي يعتقد أنها تعود إلى ما بين عامي 760 و525 قبل الميلاد.

ويذكر أنه قد تم التبرع بالمومياء إلى متحف بيرث من قِبل جمعية ألوا للعلوم الطبيعية والآثار في عام 1936، بعد أن حصلت عليها الجمعية من السيد ”ويليام بيلي“، الذي اشتراها من أمين المتحف المصري في القاهرة.