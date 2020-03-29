مشادة على الهواء بين الإبراشي ووزير النقل المصري بسبب كورونا (فيديو)

نشبت مشادة كلامية حامية بين وزير النقل المصري المهندس كامل الوزير، ومواطنه الإعلامي وائل الإبراشي بسبب عرض الأخير مشاهد خلال حلقته ببرنامج ”التاسعة“ المذاع على شاشة التلفزيون المصري، لزحام داخل مترو الأنفاق، على الرغم من وجود إجراءات احترازية من الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

واعترض وزير النقل على الفيديوهات التي عرضها الإبراشي، وتظهر أن هناك زحامًا في المترو، مؤكدًا أنها قديمة وأنه منذ بدء تطبيق حظر التجول لم يعد هناك وجود لأي زحام.

وانفعل الوزير على مقدم البرنامج قائلًا له: ”مش مقبول إنك تطلع صورة انهاردة متصورة من يوم الأربعاء، في 5 دقائق بعد الحظر“، نافيا ووجود زحام بالمترو تمامًا، موجها حديثه لـ“الإبراشي“: ”تعالى انزل معايا المترو وشوف، أنا متابع بشكل يومي.. أنا ركبت كل القطارات“.

ورد الإبراشي على الوزير: ”ليه واخد الأمر بشكل شخصي، احنا بنوجّه الناس، وأنا بقولك إن لسّه في زحام، وهجوم من الناس على القطارات“.

واستنكر وزير النقل رد مقدم البرنامج: ”أنا بشكرك على اللي أنت عملته.. أنت إعلامي محترف“، وأنهى المكالمة.

وعقب ذلك أصدرت وزارة النقل المصرية بيانا أحد موضحة الأمر، وقالت إنه بخصوص الفيديو الذي تم عرضه ببعض البرامج الفضائية ويظهر زحاما في مترو الأنفاق فإنها صورت يوم الأربعاء الماضي الموافق ٢٥ مارس/آذار بمحطة عزبة النخل، حيث شهدت بعض محطات المترو في أول يوم لتطبيق الحظر بعد التكدس نتيجة لخروج الموظفين من أعمالهم في توقيت واحد وهو ما تعاملت معه وزارة النقل بشكل فوري.

وكشف البيان أن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير تفقد يوم الخميس من ذات الشهر مركز التحكم الرئيسي للمترو ومحطة الشهداء قبل ساعة ونصف من بدء توقيت الحظر وتم الدفع بـ5 قطارات في كل اتجاه في الخطوط الثلاثة إلى جانب قطارات التشغيل اليومي.

واستنكرت الوزارة في بيانها عرض فيديو تم تصويره يوم الأربعاء الماضي