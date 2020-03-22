كيف تنظف لوحة مفاتيح اللاب توب بطرق آمنة؟

إذا كانت لوحة مفاتيح اللاب توب الخاص بك مسدودة بالغبار أو بدأت في إظهار الكثير من البقع، فإليك الحلول المثلى لتنظيفها دون تعريض جهازك للتلف، والتي ذكرها موقع ”Digitaltrend“:

ما قبل التنظيف

هناك عدة احتياطات يجب أن تأخذها قبل البدء في تنظيف لوحة مفاتيح اللاب توب، وهي أولا إذا كانت لديك بيانات حيوية على الكمبيوتر المحمول ”اللاب توب“، فقم بنسخها احتياطيًا.

بعد ذلك أوقف تشغيل اللاب توب تمامًا، ويمكنك إزالة البطارية، إن أمكن، ثم تأكد من فصل اللاب توب، وأنه لا توجد ملحقات مرفقة مثل الـ USB مثلًا.

أيضا تأكد من أن لديك المساحة والوقت، فلا يجب تنظيف لوحة مفاتيح اللاب توب أثناء التنقل.

أنواع التنظيف

الغبار المتراكم

بمرور الوقت، يتراكم الغبار بشكل طبيعي بين أزرار لوحك مفاتيحك وعلى جانبيها، وإذا كنت ترغب في التخلص منه، فيمكنك تنظيفها باليد الصغيرة الملحقة بالمكنسة الكهربائية، مع لفها ببطء حول لوحة المفاتيح أثناء امتصاص الغبار.

الأوساخ المتراكمة

فبالنسبة للأشياء التي تتراكم نتيجة للزيوت، أوخلايا الجلد والشحوم وغبار الطعام، وكل شيء آخر قد يساهم في البقع الجسيمة على لوحة مفاتيح اللاب توب، فيمكن تنظيفها بعدة طرق مختلفة، لكن الأفضل استخدام إسفنجة تنظيف الميلامين، والتي تتفوق في تنظيف مثل هذه البقع.

فبمجرد الحصول على إسفنجة الميلامين، انقعها في الماء، ثم اعصرها، واتركها تجف بما يكفي حتى لا تترك خطوطًا من الماء عبر لوحة المفاتيح، ثم افرك برفق بركن الإسفنجة الأجزاء المتسخة من اللوحة، حتى تتم إزالة الأوساخ.

تنظيف الجراثيم

إذا كنت تريد تنظيف لوحة مفاتيح اللاب توب من الجراثيم، خاصة إذا كنت في مكتب أو مكان مليء بالمرضى، يمكنك استخدام كحول الأيزوبروبانول من النوع ”المحمر“ لأن الإصدارات الأقوى منه قد تحرق بعض أحرف لوحة المفاتيح عن طريق الخطأ، مع مجموعة من المسحات القطنية التي تستخدم عادة لتنظيف الأذن.

اغمس المسحات في الكحول حتى تصبح رطبة، دون التنقيط حتى لاتتلف اللوحة، ثم ابدأ بمسح المفاتيح واحدًا تلو الآخر.

تنظيف السوائل

قد تنسكب بعض السوائل التي قد تكون لزجة أعلى لوحة مفاتيح اللاب توب، لذا اجعل أولى أولوياتك هي حماية المكونات الداخلية، ولتقم بإغلاق الجهاز، وإخراج البطارية، ولا تعيد تشغيله مرة أخرى حتى تتأكد من تبخر أي سائل بالداخل، وقد يستغرق ذلك يومًا أو يومين بسبب الانسكابات السيئة بشكل خاص.

لكن إذا بدا لك أن نظام التشغيل أو البيانات الخاصة بك قد تعرضت للتلف، فيجب إصلاحه في أسرع وقت ممكن.

في غضون ذلك يمكنك تنظيفه بقطعة قماش أو إسفنجة بسيطة مناسبة لسطح لوحة مفاتيح اللاب توب الخاص بك، ولكن ربما تحتاج إلى التعمق أكثر لتنظيف البقايا التي قد تكون محاصرة في الأسفل، مما يعني إزالة لوحة المفاتيح.

لكن تكمن المشكلة في أن هناك العديد من الأنواع المختلفة من لوحات مفاتيح الكمبيوتر المحمول، التي يمكن إزالة بعضها بعناية كوحدة كاملة، أو التي يمكن فتح مفتاح تلو الآخر، والبعض الآخر غير مصمم للإزالة على الإطلاق.

فإذا كنت تستطيع إزالة مفاتيحك وتنظيفها بعناية، فيجب عليك القيام بذلك، وتجنب استخدام الأدوات التي يمكن أن تثني مفاتيحك أوتتلفها، وإذا بدا لك أنها ستكون مشكلة كبيرة، فلا تتردد في اصطحاب اللاب توب إلى محترف يمكنه تفكيكه دون المخاطرة بأي ضرر.