إغلاق 40 محطة مترو في لندن للحد من كورونا

قررت الحكومة البريطانية، الأربعاء، إغلاق ما يصل إلى 40 محطة مترو أنفاق بالعاصمة لندن والتي لا تتقاطع مع خطوط أخرى حتى إشعار آخر، وذلك في إطار التدابير الاحترازية للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا الجديد.

وذكر بيان صادر عن إدارة المواصلات بالعاصمة، أن الحكومة قررت أن تعمل حافلات لندن بعدد أقل من الخدمات ”لكنها لا تزال تعمل ليلاً وسيحث الجميع على عدم استخدام وسائل النقل العام في أي شيء بخلاف الرحلات الأساسية كنوع من الإخلاء الجزئي لبعض المناطق“.

وتأتي هذه القرارت مع ارتفاع حصيلة الوفيات في المملكة المتحدة المرتبطة بالفيروس إلى 104، بعد وفاة 33 حالة خلال آخر 24 ساعة، مع تأكيد إصابة أكثر من 2600 شخص، وقد شهدت العاصمة نحو ثلث إجمالي الوفيات حتى الآن.

وقال عمدة لندن صادق خان: ”يجب ألا يسافر الناس بأي وسيلة“، ما لم يضطروا إلى ذلك ، مشيرا إلى ضرورة أن يتجنب سكان لندن التفاعل الاجتماعي إلا عند الضرورة القصوى، وهذا يعني أنه يجب عليهم تجنب استخدام شبكة النقل ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية.

وبلغت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ ديسمبر وحتى الساعة 18,30 بتوقيت غرينتش من مساء الأربعاء، 8784 وفاة، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية.

وسجلت أكثر من 209 آلاف و500 إصابة بالفيروس في 150 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء. غير أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع كاملاً، إذ صار عدد كبير من الدول يفحص الحالات الأكثر حاجة للرعاية الطبية فقط.