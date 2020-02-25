وفاة أكبر معمر في العالم بعد أيام من دخوله موسوعة غينيس

توفى معمر ياباني عن عمر يناهز 112 عاما بعد أيام من تحقيقه الرقم القياسي ودخوله موسوعة غينيس العالمية كأكبر معمر في العالم.

وحصل تشيتيتسو واتاناب، من مدينة ”جويتسو سيتي“ اليابانية على الرقم القياسي كأكبر معمر في العالم، إلا أنه توفى قبل عيد ميلاده الـ 113 بــ11 يوما فقط، حسب صحيفة “ ميرور“ البريطانية.

وكان واتاناب، خلف الألماني غوستاف جيرنيث، الذي توفى يوم الـ22 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد أن كان يحمل لقب أكبر رجل في العالم، إذ اشتهر في الأيام الأخيرة بنصائحه حول عيش حياته الطويلة، بتجنب الغضب والضحك قدر الإمكان، بالإضافة -أيضا- إلى الاهتمام بالطعام الصحي.

وعاش واتاناب مع ابنه تيتسيو وعائلته حتى عمر 108 لينتقل بعدها إلى دار الرعاية بعد تعرضه لنوبة من الإنفلونزا. وهناك تم تكريمه بشهادة رسمية لتحتفل معه دار الرعاية بحصوله على الرقم القياسي.

ولد واتاناب في الـ5 من آذار/ مارس 1907 في قرية ”يوراغوارا“ المعروفة الآن باسم ”غويتسو“ في نيغاتا، وهو يعتبر الابن الأكبر بين إخوته الثمانية.. والده هاروزو ووالدته ميا كانا يعملان بالزراعة، ثم التحق واتاناب بمدرسة نيغاتا الثانوية الزراعية في ولاية ”تاكادا“، وانتقل بعد ذلك إلى تايوان للعمل في شركة قصب السكر ”داي نيبون ميغي“.

قابل واتاناب زوجته ميتسيو في أثناء عمله في تايوان وأنجب منها 5 أطفال، وبعد ذلك بنى منزلا جديدا مع ابنه تيتسيو عام 1974 في الأرض الزراعية، وفي المزرعة كان واتاناب يزرع بنفسه الفواكه والخضراوات حتى بلغ 104 أعوام، ثم تقاعد في البيت حتى انتقل إلى دار الرعاية.

وبعد وفاة واتاناب، أصبح الإنجليزي بوب ويغتون (111 عاما) أكبر معمر ما زال على قيد الحياة في العالم.