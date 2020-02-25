زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب غربي إيران

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، ولاية أذربيجان الغربية، غربي إيران.

ولم تعلن السلطات الإيرانية على الفور، ما إذا كان الزلزال خلف أضرارا مادية أو بشرية.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في موقعها على الإنترنت، أن هزة أرضية وقعت الساعة الـ 02.44 مركزها مدينة خوي، وعلى عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إصابة 104 أشخاص جراء الزلزالين اللذين ضربا الأحد شمال غربي البلاد بقوة 5.7 درجة.

يشار إلى أن الزلزال الأول الذي ضرب شمال غربي إيران، أسفر عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 37 آخرين، بولاية ”وان“ التركية الحدودية شرقي البلاد.