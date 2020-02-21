انتخاب كلب لوظيفة ”عمدة فخري“ في مدينة أمريكية

انتخبت بلدة جورج تاون في ولاية كولورادو في الولايات المتحدة كلبًا رئيسًا فخريًا لبلدياتها، حيث جرى تمثيل مشهد أداء الكلب ”باركر“ القسم ”لتولي منصب العمدة الفخري بها، في 18 شباط/فبراير“، بحسبما ذكرت صحيفة ”news18“.

ونظم حفل الافتتاح في مركز جورج تاون الاجتماعي، وترأس حفل التنصيب وحلف القسم لينيت كيلسي، العمدة الفعلي للبلدة التي تقع في مقاطعة كلير كريك، والتي تضم نحو 1000 شخص، حيث ظهر باركر أنيقًا بربطة عنق ونظارة، خلال التقاط الصور له مع قوة شرطة الولاية.

فيما شاركت مقاطعة كلير كريك صورًا لأداء رئيس بلديتها الجديد اليمين الدستورية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، وجاء في كلمتها بهذه المناسبة:“في احتفالية مزدحمة، ليلة الثلاثاء، في مركز جورج تاون الاجتماعي جرى تنصيب باركر“.