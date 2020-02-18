مؤسس أمازون يتبرع بـ10 مليارات دولار لمواجهة التغير المناخي

أعلن جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، وأغنى رجل في العالم في منشور له، اليوم على ”انستغرام“ أنه سيقدم 10 مليارات دولار لمكافحة التغير المناخي، وأنه بدأ صندوق ”تمويل بيزوس للأرض“، ومن المتوقع أن يبدأ في تقديم هذه المنح في صيف هذا العام.

وذكر موقع “ businessinsider“ أنه مع ما قيمته حوالي 130 مليار دولار فإن هذا التعهد من جيف بيزوس يمثل حوالي 7.7 ٪ من ثروته.

وقال بيزوس :“تغير المناخ هو أكبر تهديد لكوكبنا، أريد أن أعمل جنبًا إلى جنب مع الآخرين لتطوير الطرق المعروفة، واستكشاف طرق جديدة لمحاربة التأثير المدمر لتغير المناخ على هذا الكوكب الذي نتشاركه جميعًا“.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب ضغوط من موظفي أمازون لدفع الشركة إلى بذل المزيد من الجهد لمكافحة تغير المناخ، فقد وقّع أكثر من 350 موظفًا مدّونة في يناير الماضي، تطالب بانبعاثات صفرية بحلول عام 2030، من بين طلبات أخرى.

وفي شهر سبتمبر، أعلن ”بيزوس“ عن تعهد شركة أمازون بالمناخ لجعل الشركة خالية من الكربون بحلول عام 2040، واستخدامها للطاقة المتجددة بنسبة 100 ٪ بحلول عام 2030، و 100 ألف سيارة توصيل كهربائية بحلول عام 2030.

ويُعد جيف بيزوس هو الأمريكي الوحيد من بين أغنى 5 أثرياء في العالم لم يوقع على وثيقة لصالح ”تعهّد العطاء“ وهي حملة انطلقت لتشجيع أثرياء العالم للتبرع بأكثر من نصف ثراوتهم في المشاريع الخيرية، خلال حياتهم، ووفق إرادتهم.

وكانت ماكنزي، زوجة جيف بيزوس السابقة، قد وقّعت على وثيقة التعهد، في مايو الماضي.