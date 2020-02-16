مصر.. صاحب جلسة التصوير مع عروسه ”المانيكان“ يكشف كواليس الواقعة (صور وفيديو)

كشف محمود الحكيم الشاب المصري صاحب جلسة التصوير مع عروسة مانيكان، الذي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي السبب الذي دفعه لذلك التصرف.

وقال الشاب محمود الحكيم إن القصة بدأت في 23 أكتوبر الماضي عندما قام بعمل جلسة تصوير عن الأمطار أطلق عليها ”يوميات مواطن مبلول“ وأرسل الصور لخطيبته، حينها أعربت عن استيائها وغضبها، وعلقت:“إزاي تعمل الصور دي من غير ما ترجعلي ..مفكرتش في شكلي قدام الناس وإنت لابس فانلة حمالات علي الرصيف ..ابقي قابلني لو واحدة رضيت بيك بعد اللى إنت عملته“.

صاحب أغرب فوتوسيشن مع عروسة مانيكان احتفالا بالزفاف في مداخلة خاصة لـ #حديث_المساء#MBCMASR pic.twitter.com/U22h3WnGXZ — hadeeth al masaa (@hadeethelmasaa) February 16, 2020

وأضاف الشاب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ”حديث المساء“، المذاع علي قناة ”إم بي سي مصر“، أنه انفصل عن خطيبته بعد تلك الواقعة ولم تكتمل الزيجة كونها لم تقدر الفكرة التي رغب في تقديمها للناس علي خلفية أزمة الأمطار التي ضربت البلاد، مضيفًا :“قالتلي وقتها مش هقدر أكمل معاك“.

عريس سينجل وعروسة مانيكان

استرها معانا يا رب . pic.twitter.com/qerKppNozM — ahmed gamal (@mo_a1g_na) February 16, 2020

وتابع :“كان من المفترض فرحنا يوم 14 الشهر ده فقررت إنى أعمل صور فرحي فملقتش إنى أبقي لوحدي، وافتكرت إنها قالتلي ابقي قابلني لو واحدة رضيت بيك، فكان من الطبيعي في الفترة القصيرة دى ألاقي عروسة، ففكرت في إني أجيب مانيكان وألبسها فستان عروسة وأعمل معها جلسة تصوير سيشن يوم فرحي، والحمد لله اتبسط في اليوم ده جدًا“.

انا مش فاهم مين هبد الهبدة دي اللي قريته انه فركش خطوبته بعد ما كان حجز كل حاجة فكنوع من انواع الكوميديا قام جايب مانيكان واتصور معاها ويكأنه بيتجوز ولا عروسته منقبة ولا اي حاجة من الكلام دا https://t.co/UF3uVjgHa0 — محمد الزغبي (@Zoghbyzovic) February 16, 2020

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورًا لشاب على أحد الشواطئ الساحلية وهو يرتدي بذلة فرح سوداء وبجانبه عروسه “مانيكان” ترتدي فستانًا طويلًا باللون الأبيض.

وظهر العريس وهو ممسكًا بيد“ المانيكان“ بدلًا من العروس ويقبلها بشكل أثار حالة من السخرية والجدول بين المتابعين.