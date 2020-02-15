فنان روسي يكشف عن لوحات ”البطل الخارق“ بوتين في اسطنبول

أزاح فنان روسي الستار عن أربع لوحات ضخمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وسط مدينة اسطنبول التركية السبت قائلا إنه يريد أن يظهر الصلات الجيدة بين أنقرة وموسكو رغم الخلافات بشأن سوريا وملفات أخرى.

لكن وبعد فترة وجيزة من كشف ألكسندر دونسكوي عن اللوحات في شارع الاستقلال أزالتها السلطات لأنه لم يحصل على تصريح بعرضها هناك.

وقال دونسكوي لرويترز ”حاليا لدينا احتدام في العلاقات مع تركيا… ولذلك عرضت هنا في وسط تركيا وفي شارع رئيسي حيث تقع السفارة الروسية لأقول أن بوتين هو روسيا“.

وتابع قائلا ”أردت أن ألفت الانتباه للكيفية التي نرى بها بوتين في روسيا مثل بطل خارق. لذلك كتبت على اللوحات بوتين بطل خارق“.

وتدعم تركيا وروسيا طرفين متناحرين في الحرب السورية لكنهما تعاونتا في مساعي التوصل لحل سياسي وأقامتا علاقات وثيقة في مجالي الدفاع والطاقة.

وتبادلت موسكو وأنقرة الاتهامات والتصريحات الحادة على مدى الأيام الماضية بشأن مخالفة اتفاقات للحد من العنف في إدلب.

وقال دونسكوي إنه أراد إثارة المشاعر لدى من يمرون بجوار لوحاته ويرى رد فعلهم. وأضاف أنه يعتزم إقامة المزيد من تلك المعارض في أماكن أخرى من بينها الولايات المتحدة.