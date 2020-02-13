وفاة الكاتب المسرحي المصري صلاح المعداوي

توفي الكاتب المسرحي والسيناريست المصري صلاح المعداوي، فجر الخميس، بعد صراع مع المرض، عمر ناهز الـ84 عامًا، وفقًا لما أعلنه السيناريست المصري أيمن سلامة.

وشارك أيمن سلامة، متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع ”فيسبوك“ صورة جمعته بالراحل صلاح المعداوي، وكتب قائلًا: ”الكاتب صلاح المعداوي في ذمة الله، افتقدنا اليوم كاتبًا ومثقفًا كبيرًا يحمل قضايا وطنه في قلبه“.

وأضاف أيمن سلامة: ”هو واحد من مؤسسي جمعية مؤلفي الدراما وكان يشغل منصب الأمين العام حتى وفاته منذ قليل بعد صراع مع المرض، نسأل الله العظيم أن يغفر له ويرحمه وأن يسكنه فسيح جناته اللهم آمين“.

وكان الكاتب صلاح المعداوي يتلقى العلاج في أيامه الأخيرة داخل مستشفى الزهيري بالعناية المركزة بعدما تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، فيما أعلنت ابنة شقيقته مروة المعداوي عن إقامة صلاة الجنازة على الكاتب الراحل ظهر الخميس في مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

ويعد الكاتب صلاح المعداوي من أشهر كتاب الدراما في مصر وقدم العديد من المسلسلات التليفزيونية من بينها: ”الستات مايعملوش كده، زوجة بالكمبيوتر، أبو صالح يريد حلًا، أبو الفلوس“.

وله العديد من الأعمال الأدبية بينها: ”أيام غير عاطفية، خلي الطابق مستور، الخليج العاشق، في بيتنا ثانوية عامة“، ومن أعماله المسرحية ”حالة عم إبراهيم الفار، اللي نفسه في حاجة يقولها“، وغيرها.

وولد صلاح المعداوي عام 1936 وحصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة، واستطاع أن يتقلد العديد من المناصب منها: المستشار الإعلامي لهيئة الكتاب، ووكيل لوزارة الثقافة.