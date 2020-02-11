مصرع 15 وجرح العشرات في إيران بسبب الثلوج (صور)

لقي 15 شخصاً مصرعهم في إيران فيما أصيب العشرات بجروح نتيجة انهيارات ثلجية وحوادث سير في مناطق مختلفة في البلاد، فيما انقطعت المواصلات وشبكة الهاتف والإنترنت في المناطق الشمالية الإيرانية بسبب تساقط الثلوج بشكل غير مسبوق، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وقال المتحدث باسم هيئة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي، إن ”سبعة أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب 78 آخرين إثر انهيارات ثلجية في مدينتي رودبار ورشت شمال ايران“.

وفي مدينة خرم آباد غرب إيران، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم فيما أصيب شخصين آخرين بجراح نتيجة حادث سير بسبب تصادم بين عدد من السيارات، وفقاً لما ذكره رئيس شرطة المرور في محافظة لرستان العقيد ”مصطفى دالوند“، للوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“.

وقال العقيد مصطفى دالوند للوكالة إن ”حادث سير وقع نتيجة عدم رعاية سائقي السيارات للضوابط التي دعت لها شرطة المرور بسبب تساقط الثلوج وانعدام الرؤية“.

وفي مدينة انديمشك التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران، لقي شخصان مصرعهما نتيجة حادثة سير وقعت على الطريق بين أنديمشك ومدينة دزفول، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“.

كما لقي شخص مصرعه في مدينة زنجان الواقعة شمال غرب إيران التي تعطلت فيها الحياة بسبب تساقط الثلوج منذ فجر يوم أمس، كما لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرين نتيجة حادث سير قرب مدينة قم الواقعة وسط إيران بسبب حادث سير في الطريق الرابط بين هذه المدينة ومحافظة آراك التي غطتها الثلوج.

وأعلنت العديد من المدن في شمال إيران عن تعطيل الدوام للمدارس ليوم غد الأربعاء بسبب البرودة مع تشكل الصقيع والانجماد والجليد في مدن جيلان ورشت ومازندان بالإضافة إلى مدن تبريز وكردستان وايلام وخوزستان وآراك وغيرها.