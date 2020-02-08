على نحو نادر.. موجة قطبية في طريقها إلى العراق وثلوج متوقعة في بغداد

توقعت أغلب النماذج العددية الصادرة عن مراكز الطقس العالمية، اندفاع كتلة قطبية شديدة البرودة عبر تركيا وبادية الشام، لتستقر فوق العراق يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وقال موقع ”طقس العرب“، اليوم السبت، إنه من المتوقع أن تؤثر هذه الكتلة على مناطق واسعة تشمل بلاد الشام بدءًا من، يوم الأحد، ليستمر تأثيرها يومي الإثنين وحتى، مساء الثلاثاء، لتشمل مناطق العراق، وشمال شرق السعودية.

ويتوقع أن تشهد العاصمة العراقية بغداد هطولًا نادرًا للثلوج، مساء الإثنين، ونهار الثلاثاء، وسط درجات حرارة متدنية لا سيما خلال ساعات الليل حيث تنخفض لما دون الصفر المئوي.

ونادرًا ما تشهد العاصمة بغداد تساقطًا للثلوج، حيث يحتاج ذلك اندفاعًا قطبيًا مباشرًا يتسبب بتدن كبير في درجات الحرارة.

والكتلة القطبية المنتظرة هي كتلة اندفعت بشكل مباشر من القطب واتخذت مسارًا قاريًا ساعد على احتفاظها بخصائصها القطبية، لذا سيكون لها تأثير في انخفاض حادٍ بدرجات الحرارة في بلاد الشام مع هطولات ثلجية متفرقة، إلا أن تيارات رطبة في مختلف طبقات الجو في العراق ستساهم في تساقط الثلوج خاصة في بغداد.