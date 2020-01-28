وفاة أقدم محاربات الحرب العالمية الثانية عن عمر 105 أعوام (صور)

فارقت صوفي يازي وهي إحدى المحاربات القدامى خلال الحرب العالمية الثانية الحياة عن عمر يناهز 105 أعوام.

وبحسب ما نشرته شبكة ”سي إن إن “ الإخبارية، فإن واندا رايت مديرة خدمات مؤسسة المحاربين القدامى في ولاية الاريزونا الأمريكية، قد صرحت عبر منشور على الفيس بوك بوفاه صوفي يازي احد المحاربات القدامي في الحرب العالمية الثانية عن عمر 105 عام.

ولدت صوفي في عام 1914 في كانيون دي تشيلي ، أريزونا ، وهي أم لاربعة اطفال وجدة لخمس احفاد وشهدت ميلاد خمسة من ابناء احفادها وهي من قبيلة النافاجو؛ احد الشعوب الامريكية الاصلية في الجنوب الغربي من الولايات المتحدة الامريكية وهي تعتبر ثاني قبيلة معترف بها على المستوى الفيدرالي بالبلاد، والتحقت بسلاح الجو التابع للجيش الأمريكي عندما كانت تبلغ من العمر 28 عامًا.

وقد نعاها ايضًا جوناثان نيز، حاكم قبيلة النافاجو في بيان له نيابة عن قبيلته وقدم خالص تعازيه لأسرتها مشيدًا بخدماتها العظيمة وعدم توانيها عن خدمة بلادها.

ونشر حاكم الاريزونا دوغ دوسي عبر تويتر منشورًا ينعي فيه يازي مؤكدًا على جهودها المتواصلة لخدمة بلادها وعن خسارتهم لها وهي من اكثر المحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية عمرًا وعبر دوسي عن امتنان ولاية الأريزونا لخدماتها وتفانيها.