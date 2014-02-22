سيدة تختار الموت خوفا من الشيخوخة

اختارت سيدة إيطالية اللجوء إلى الموت الرحيم لتفادي ظهور علامات الشيخوخة عليها رغم تمتعها بصحة جيدة.
وغادرت اوريليا كاسزينيلو (85 عاما) إيطاليا أواخر كانون الثاني/ يناير 2014، دون علم عائلتها، متوجهة إلى سويسرا، البلد الذي يشرع المساعدة على الانتحار.
وشعرت السيدة بوطأة الشيخوخة، وتمكنت منها المخاوف بخصوص شكلها الخارجي، الذي لم تظهر عليه كثيرا علامات التقدم في السن، وقررت إنهاء حياتها داخل إحدى العيادات السويسرية مقابل 10 آلاف يورو.
وتلقت عائلتها المقيمة بمقاطعة "فيسونس" في إيطاليا الخبر بعد تلقيها شهادة وفاة كاسزينيلو عبر البريد.