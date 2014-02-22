سيدة تختار الموت خوفا من الشيخوخة

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اوريليا كاسزينيلو تنتقل سرا إلى سويسرا، البلد الذي يشرع المساعدة على الانتحار، وتنهي حياتها مقابل 10 آلاف يورو.