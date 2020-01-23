عمره 810 ملايين عام.. اكتشاف أقدم فطر في العالم (صور)

اكتشفت جمهورية الكونغو الديمقراطية، أقدم فطر في العالم، يعود تاريخه إلى حوالي 810 ملايين عام.

عثر على الفطر المحفوظ في الصخر بالقرب من مدينة مبوجي-ماي، في اكتشاف يحطم الرقم القياسي السابق الذي يعود تاريخه لنحو 350 مليون عام، حسبما نقلت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ولعبت الفطريات دورا رئيسا في تاريخ الحياة من خلال المساعدة في إنشاء تربة بدائية تسمح للنباتات لاحقا بالنمو على الأرض.

وقال الباحثون إن الفطر البدائي نما في ماء ضحل أو بحيرة ساحلية.

ووصف العالم الجيولوجي، ستيف بونفيل من جامعة بروكسل هذا الاكتشاف بـ“الكبير“، قائلًا: ”هو ما يدفعنا إلى إعادة النظر في جدولنا الزمني لتطور الكائنات الحية على الأرض“.

واكتشفت البقايا المتحجرة للفطر، وهي شبكة شاسعة تحت الأرض من خيوط تشبه الجذور لاستخراج العناصر الغذائية من التربة – في صخور يرجع تاريخها إلى ما بين 715-810 ملايين سنة.

وأوضح البروفيسور بونيفيل، أن هذه الحقيقة ”تقودنا إلى الاعتقاد بأن هذا الفطر المجهري كانت شريكا مهما للنباتات الأولى التي استعمرت سطح الأرض منذ حوالي 500 مليون عام“.

ومع ذلك، فإن أصل الفطر قد حير خبراء التطور لعدة قرون، فكانت طبيعته الحساسة تعني أن أحافيره نادرة للغاية، بالإضافة لصعوبة تمييزها عن الكائنات الحية الدقيقة الأخرى.

ووصف الخبراء، حوالي 120 ألف نوع من الفطريات، لكن تنوعها البيولوجي العالمي ما زال غير مفهوم بشكل كامل.

وتشير تقديرات عام 2017 إلى احتمال وجود ما بين 2.2 و3.8 مليون نوع مختلف.