أنباء عن ”شفاعة“ سعود القحطاني في الشاعر السعودي سفر الدغيلبي

تداول نشطاء سعوديون على منصات التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأحد، أنباءً عن الإفراج عن الشاعر سفر الدغيلبي، بشفاعة من المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني.

وتم توقيف الدغيلبي من قبل النيابة العامة السعودية بعد أن وصف إحدى مدن المملكة (سبت العلايا) بـ“الخيانة“، مثيرًا موجة انتقادات عارمة.

وكان الشاعر سفر الدغيلبي، يلقي إحدى قصائده أمام جمهور حاشد، عندما ردد بيتًا من الشعر وصف فيه مدينة سبت العلاية التابعة لمحافظة بلقرن في منطقة عسير، بالخيانة.

وأثارت قصيدة الدغيلبي ردود فعل واسعة ضده، توجتها النيابة العامة بالتدخل على خط القضية وبدء ملاحقة الشاعر.

ويعتبر هذا أبرز ظهور لاسم سعود القحطاني، بعد تأكيد النيابة العام السعودية، في شهر ديسمبر الماضي براءته، من ملف اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، حيث كان قد أقيل من منصبه في الديوان الملكي على خلفية الحادثة.

وتحت وسم #شفاعة_المستشار_سعود_القحطاني، على موقع التواصل الاجتماعي ”“تويتر“، تداول النشطاء الخبر على نطاق واسع.

وقال الناشط سعد بن ثابت آل مغني في تغريدة على ”تويتر“ أرفقها بأبيات شعرية لسفر الدغيلبي:“تم الإفراج عن الشاعر سفر الدغيلبي العتيبي بشفاعة رجل الوطن، ورجل المواقف، ورجل الفزعات، المستشار سعود القحطاني.. يستاهل أبو خالد، وصح لسان الشاعر“.

#شفاعة_المستشار_سعود_القحطاني

تم الافراج عن الشاعر

سفرالدغيلبي العتيبي بشفاعة

رجل الوطن و رجل المواقف و رجل الفزعات – المستشار سعود_القحطاني

يستاهل ابو خالد وصح لسان الشاعر pic.twitter.com/YGDHwRbSDA — سعد بن ثابت آل مغني (@SAADmughni) January 19, 2020

وقال ناشط آخر:“بعد شفاعة سعود القحطاني في الشاعر العتيبي، بدأ الذباب الإلكتروني القطري الإرهابي يغرد ضد سعود القحطاني ليدق إسفينًا بين قحطان وعتيبة بأسماء وهمية، ولكن يخسون، هذا فعل خير وجميل بين قبيلة قحطان وعتيبة.. الحذر الحذر من المندسين من تنظيم الحمدين“.

بعد شفاعه سعود القحطاني في الشاعر العتيبي بدا نشاط الذباب الكتروني القطري الارهابي يغرد ضد سعود القحطاني ليدق اسفين بين قحطان وعتيبه باسماء وهميه ولكن يخسون هذا فعل خير وجميل بين قبيله قحطان وعتيبه

الحذر الحذر من المندسين من تنظيم الحمدين #شفاعه_المستشار_سعود_القحطاني — aboode (@azaher96gmailc1) January 19, 2020

وفيما لم تصدر السلطات السعودية بعد توضيحًا رسميًا بشأن الإفراج عن الشاعر، لم يتسن لـ“إرم نيوز“ التأكد من صحة ما يتم تداوله بهذا الخصوص، من مصدر موثوق.