جدل في مصر بسبب فيديو واقعة ”الغش الجماعي“ (فيديو)

أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر يظهر واقعة غش جماعي بإحدى المدارس في محافظة الغربية أثناء أداء طلابها امتحانات نصف العام، جدلا واسعاً بين الجمهور الذي طالب بضرورة معاقبة المسئولين.

وأظهر الفيديو حالة من الهرج والفوضى داخل لجنة الامتحان، بجانب تبادل ورق الإجابات بين الطلاب واستخدام الهواتف وتنقلهم داخل الفصل بكل حرية، دون وجود مراقبين.

من جانبها، استنكرت وزارة التربية والتعليم الواقعة، وتم تشكيل لجنة للتحقيق والتأكد من صحة الفيديو والمدرسة ومحاسبة المقصرين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

كما قرر محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، استبعاد مديرة مدرسة طنطا التجارية، من منصبها على خلفية الغش الجماعي التي شهدتها المدرسة، كما قرر إعادة الامتحان في مادة الوثائق والمعلومات وتشكيل لجنة للمراقبة من خارج المدرسة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ تداولوا، اليوم السبت، فيديو يتضمن قيام بعض طلاب مدرسة طنطا التجارية الثانوية الفنية بالغربية، في حالة غش جماعي داخل لجنة الامتحان دون وجود مراقبين عليهم.