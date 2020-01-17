بيع عملة ذهبية نادرة للملك البريطاني إدوارد الثامن بمليون جنيه استرليني

اشترى أحد هواة جمع المقتنيات عملة سيادية نادرة عليها صورة الملك البريطاني ادوارد الثامن تعود لعام 1937 وذلك مقابل مليون جنيه استرليني (1.31 مليون دولار) مما يجعلها أغلى عملة بريطانية على الإطلاق.

وكانت العملة واحدة من ست عملات أعدتها مصلحة سك العملة الملكية عندما اعتلى إدوارد الثامن العرش في عام 1936 وكان مقررا إنتاجها للتداول اعتبارا من أول يناير كانون الثاني عام 1937.

لكن الملك إدوارد تنازل عن العرش في ديسمبر كانون الأول عام 1936 ليتزوج الأمريكية واليس سيمسون الأمر الذي أدى إلى إلغاء الإنتاج الواسع للعملة.

وتزن العملة المصنوعة من الذهب عيار 22 قيراطا 7.98 جرام وهي أصغر وأخف قليلا من الجنيه المعدني الحالي.

وقالت ريبيكا مورجان رئيسة خدمات هواة جمع العملات بمصلحة سك العملة التي يرجع تاريخها إلى 1100 عام ”العملة السيادية لإدوارد الثامن واحدة من أندر العملات وتحظى بأكبر اهتمام في العالم وبالتالي ليس غريبا أن تسجل رقما قياسيا جديدا بين العملات المعدنية البريطانية“.