امرأة تتزوج كلبها

واشنطن- ليندا فتاة أميركية جميلة تزوجت أربع مرات من قبل وفشلت في المرات الأربع حيث قام كل ازواجها بخيانتها مع نساء أخريات.. وبما أنها تحتاج للحب والحنان مع كائن وفي ومخلص ولا يخون لم تجد أكثر وفاءا من كلبها ماكس كي تعقد قرانها عليه!
وزعت ليندا بطاقات الدعوة على صديقاتها واصدقائها ولبست اجمل ملابسها كما قامت بالباس زوجها الكلب ماكس بدلة انيقة ووسط الاهل والاصدقاء تمت مراسم الزواج!
وعندما سئلت ليندا عن سبب هذا الزواج الغريب حيث تركت كل الرجال لتتزوج من كلب قالت: كلبي سيكون وفيا معي أكثر من كل ازواجي السابقين وهو يحبني ومتعلق بي ولن يخونني كما فعل الرجال".