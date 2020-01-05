ترامب كان يأكل اللحم والـ“آيس كريم“ لحظة مقتل قاسم سليماني

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يستمتع بتناول وجبة من اللحم والآيس كريم في اللحظة التي تم فيها اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية ببغداد.

وكان ترامب في منتجع ”مار لاجو“ الذي يملكه عندما علم أن الجنرال قاسم سليماني، قتل بطائرة أمريكية بدون طيار في بغداد.

وأكمل ترامب أكله لبعض الوقت حتى انتهى من أكل الحلوى بعد الطعام، ليقوم بعد ذلك باستخدام هاتفه لنشر صورة للعلم الأمريكي على حسابه في تويتر.

وترامب (72 عاما) معروف بأنه لا يحتسي الكحول ولا يدخن السجائر، لكنه يشرب الكثير من الكوكا كولا لايت ويتناول وجبات سريعة بكثرة.

ورغم وزنه الزائد قليلا إلا أن صحة ترامب ”ممتازة“ بحسب أطبائه.

ويحب ترامب تناول شرائح اللحم مع الصلصة والبطاطا (البطاطس) المقلية التي يعدها الطهاة في البيت الأبيض وفي فندق ترامب الدولي في واشنطن. ويعرف عن ترامب منذ وقت طويل حبه للوجبات السريعة.

واعترف ترامب بأنه لا يلتزم كثيرا بخطة نظامه الغذائي ولم ترد تقارير تفيد بأنه دخل صالة الألعاب الرياضية في البيت الأبيض يوما ما.

وشوهد في أكثر من مناسبة يتناول وجبات ماكدونالدز.