مسؤول بالحرس الثوري: الإيرانيات بالمرتبة الأولى عالميا في العقم.. والغرب هو السبب

زعم رئيس لجنة التقدم والتنمية التابعة للحرس الثوري الإيراني، عظيم إبراهيم بور، أن نساء بلده ”يحتلن المرتبة الأولى في حالات العقم في جميع أنحاء العالم“، متهما الغرب بالتسبب في ذلك.

جاء ذلك بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”بسيج نيوز“ التابعة لميليشيات قوات التعبئة الإيرانية.

وتساءل إبراهيم بور في خطاب له: ”هل هي بالصدفة أو عشوائية أن تحتل المرأة الإيرانية المرتبة الأولى في العقم؟“، متهما إسرائيل والغرب بـ“محاولة عقم النساء الإيرانيات عبر المبيدات الزراعية“.

وأضاف أن ”السموم التي تنتجها المصانع الأوروبية خصيصا لإيران لا تستخدمها أوروبا حتى على أشجارها ومنتجاتها“.

وفي عام 2018، كشف رئيس مركز البحوث والمركز المتخصص في العقم والإجهاض المتكرر في إيران، محمد رضا صادقي، أن ”20% من الأزواج الإيرانيين يعانون من العقم“.

ووفقا للإحصاءات الصادرة عن مكتب وزارة الصحة الإيرانية عام 2018، يوجد حوالي ثلاثة ملايين من الأزواج المصابين بالعقم في إيران.

وبحسب وكالة أنباء ”إيسنا“ الطلابية، فإن ”مراكز علاج العقم تعد من بين أكثر المراكز المتخصصة التي قد يزورها الإيرانيون“.