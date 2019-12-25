السماح بعبور الدراجات النارية عبر جسر الملك فهد بين السعودية والبحرين

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد في السعودية، يوم الأربعاء، إطلاق التشغيل التجريبي لعبور الدراجات النارية وإنهاء إجراءات سائقيها بين المملكة والبحرين، وذلك بعد صدور موافقة الجهات المختصة في كلا البلدين اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ عن الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن قوله: إنّه ”سيتم السماح بعبور قائدي الدراجات النارية والتنقل بين المملكتين خلال فترة التشغيل التجريبي، شريطة أن تكون المركبة مرخصة وتحمل لوحات مرورية وخاضعة للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين“.

وأضاف المحيسن أنّه ”سيتم تقديم هذه الخدمة على مدار اليوم طيلة أيام الأسبوع على أن يتم إيقافها مؤقتا حفاظا على سلامة المسافرين عند سوء الأحوال الجوية“.

وبين أنه ”تم تخصيص المسار أقصى اليمين لإنهاء إجراءات سفر قائدي الدراجات النارية في مناطق إنهاء الإجراءات قدوم ومغادرة بالجانبين السعودي والبحريني، إضافة إلى إتاحة كافة مسارات دفع الرسوم بالجانبين لتحصيل رسوم عبور قائدي الدراجات النارية والتي تم تحديدها بقيمة 25 ريالا أو 2.50 دينار بحريني للاتجاه الواحد“.