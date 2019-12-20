 شاهد.. صورة تجمع محمد بن سلمان ووزير الحرس تثير إعجاب السعوديين  – إرم نيوز‬‎

شاهد.. صورة تجمع محمد بن سلمان ووزير الحرس تثير إعجاب السعوديين 

شاهد.. صورة تجمع محمد بن سلمان ووزير الحرس تثير إعجاب السعوديين 

المصدر: الرياض – إرم نيوز

نالت صور حديثة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني السعودي، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، على إعجاب كثير من مواطني المملكة الذين شدتهم طبيعة العلاقة التي تظهرها الصور بين الرجلين.

ونشر بندر الجلعود، المصور الخاص للمك وولي العهد، الصور التي التقطها في الجو، حيث يظهر الأميران الشابان يجلسان بجانب بعضهما وقد شدا أحزمة الأمان بينما تحلق بهما طائرة.

وفي صورة ثانية، يظهر الأميرعبدالله وهو يقبل يد الأمير محمد في تقليد متبع بين أبناء الأسرة الحاكمة في المملكة، حيث يعتمد فارق السن معيارًا للعلاقات العائلية بعيدًا عن المناصب.

ويقود الأمير محمد بن سلمان خطط التغيير العملاقة في البلاد بمساعدة جيل من القادة الشباب الذين زجت الرياض بهم في السنوات الثلاث الماضية، وبينما يبلغ عمر ولي العهد 35 عامًا، يصغره الأمير عبدالله بعام واحد فقط.

 

وحظيت الصور بتفاعل لافت فور نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط سيل من عبارات الإشادة والإعجاب بعلاقة أبناء الأسرة الحاكمة التي يفوق عدد أمرائها العشرة آلاف أمير في أقل التقديرات حاليًا.

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