شاهد.. صورة تجمع محمد بن سلمان ووزير الحرس تثير إعجاب السعوديين 

نالت صور حديثة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني السعودي، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، على إعجاب كثير من مواطني المملكة الذين شدتهم طبيعة العلاقة التي تظهرها الصور بين الرجلين.

ونشر بندر الجلعود، المصور الخاص للمك وولي العهد، الصور التي التقطها في الجو، حيث يظهر الأميران الشابان يجلسان بجانب بعضهما وقد شدا أحزمة الأمان بينما تحلق بهما طائرة.

وفي صورة ثانية، يظهر الأميرعبدالله وهو يقبل يد الأمير محمد في تقليد متبع بين أبناء الأسرة الحاكمة في المملكة، حيث يعتمد فارق السن معيارًا للعلاقات العائلية بعيدًا عن المناصب.

ربي يطول بعمرك ياملكنا عزالله انك عزيتنا ورزيتنا وزرعت الولفه والمحبه بين الشعب عامه والسبب ولي العهد الي جعل الجميع سواسيه الكبير يحترم الصغير والصغير يحترم الكبير .الله يحفظ ال سعود كلهم وجعلهم ذخر لهذا الوطن .وترانا عصاكم الي ماتعصاكم سيدي.

دام عزك ياوطن ????????????????????????????????????????❤ pic.twitter.com/vaLW0UgJRi — ابو فهد???????? (@a_fahde) December 20, 2019

ويقود الأمير محمد بن سلمان خطط التغيير العملاقة في البلاد بمساعدة جيل من القادة الشباب الذين زجت الرياض بهم في السنوات الثلاث الماضية، وبينما يبلغ عمر ولي العهد 35 عامًا، يصغره الأمير عبدالله بعام واحد فقط.

هذه الخوّة والحب ???????? عندما تقبّل يدين اخوك وخالك او ولد عمك فأنت كريم بطيبك وهو يستاهل .. حفظكما الله — آل عمران (@alomran_i) December 20, 2019

وحظيت الصور بتفاعل لافت فور نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط سيل من عبارات الإشادة والإعجاب بعلاقة أبناء الأسرة الحاكمة التي يفوق عدد أمرائها العشرة آلاف أمير في أقل التقديرات حاليًا.

ما فيه اسرة مثل ال سعود ابداً لا فيه حكم ولا في اخلاق ولا في احترام وتقدير ????????????????

الله يجمعهم ولا يفرقهم — SAUD???? (@SBSpq) December 20, 2019