تحقيق تلفزيوني يبرئ ساحة الإمارات ويكشف أسرار قضية التبغ الجديد في السعودية

كشف تحقيق تلفزيوني بثته قناة ”روتانا خليجية“ السعودية، مساء الاثنين، أن الإمارات بريئة بشكل كامل ورسمي من الاتهامات الأخيرة الملفقة ضدها بالوقوف خلف تصدير تبغ مغشوش للسعودية، وأن شكاوى المدخنين السعوديين الأخيرة من التبغ الجديد في الأسواق صحيحة بالفعل.

وعرضت القناة التلفزيونية الخاصة التحقيق في برنامجها الأسبوعي ”في الصورة“ بهدف كشف أسرار القضية التي تشغل السعوديين رسمياً وشعبياً، حيث حاور مقدم البرنامج الإعلامي عبدالله المديفر، العديد من الجهات والشخصيات الرسمية والخاصة المرتبطة بقضية التبغ الجديد.

وكشف محافظ هيئة الزكاة والدخل، سهيل أبانمي، ومحافظ هيئة الجمارك، أحمد الحقباني، أن ثلاث دول تتصدر قائمة مصدري التبغ الموجود في أسواق المملكة، وهي ألمانيا وتركيا وسويسرا، وأن ماركات التبغ الشهيرة والرئيسية في البلاد لا تصنع في الإمارات.

معالي محافظ هيئة الزكاة والدخل م.سهيل أبانمي

مصانع التبغ لم تتغير، ولا علاقة للدخان الجديد بمصانع "جبل علي".#حرب_التبغ_في_الصورة pic.twitter.com/OZIUvOBjTm — في الصورة (@Fealsora) December 16, 2019

معالي محافظ هيئة الزكاة والدخل م.سهيل أبانمي

ضريبة السلع الانتقائية بنسبة 100% على التبغ ومنتجاته، وهذه الضريبة تفرض على السلع الضارة بالصحة والبيئة..#حرب_التبغ_في_الصورة pic.twitter.com/u4ZKXxIp0C — في الصورة (@Fealsora) December 16, 2019

#فيديو

معالي محافظ هيئة الزكاة والدخل م.سهيل أبانمي يؤكد استحالة دخول التبغ "المزور" إلى المملكة، والسبب… "الختم الضريبي".#حرب_التبغ_في_الصورة pic.twitter.com/rNqw2vNmdj — في الصورة (@Fealsora) December 16, 2019

ووجهت اتهامات في الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكون علب السجائر الجديدة الموجود في أسواق المملكة قد تم تصنيعها في منطقة ”جبل علي“ الحرة في الإمارات، قبل أن تتكشف هوية كثير ممن يقفون خلف تلك الاتهامات بكونهم غير سعوديين، عندما اتسعت الدعوة لمقاطعة كل المنتجات الإماراتية، واتضح أنها حملة بدوافع سياسية تقف خلفها دول تناصب تحالف الرياض وأبوظبي العداء.

معالي محافظ هيئة الجمارك أ. أحمد الحقباني:

طريقة تخزين الدخان لم تتغير في منافذنا الجمركية..#حرب_التبغ_في_الصورة pic.twitter.com/sfNDJXtb0r — في الصورة (@Fealsora) December 16, 2019

معالي محافظ هيئة الجمارك أ. أحمد الحقباني:

مصانع الدخان لم تتغير.. وهذه الدول الثلاث هي المصدر الرئيسي للدخان الموجود بالسوق السعودي..#حرب_التبغ_في_الصورة pic.twitter.com/SJGqmhsyOU — في الصورة (@Fealsora) December 16, 2019

معالي محافظ هيئة الجمارك أ. أحمد الحقباني:

كود "629" لا يعني أن الدخان مصنّع في جبل علي..#حرب_التبغ_في_الصورة pic.twitter.com/IQb4azvf7s — في الصورة (@Fealsora) December 16, 2019

وكشف محافظ الجمارك الحقباني، أن الكود الذي يوجد على علب السجائر ويبدأ بالرقم ”629“ لا يعني أن الدخان مصنّع في منطقة جبل علي الحرة كما أشاع ذلك بعض المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الكود إجراء تنظيمي يتعلق بالتسويق وإجراءات التراخيص ولا يرتبط ببلد المنشأ.

معالي محافظ هيئة الجمارك أ. أحمد الحقباني:

يتوجب على أي منتج أن يطابق المواصفات والمقاييس، ولا تختلف نظرتنا لمنطقة حرة وأخرى..#حرب_التبغ_في_الصورة pic.twitter.com/M7mOHPatCh — في الصورة (@Fealsora) December 16, 2019

معالي محافظ هيئة الجمارك أ. أحمد الحقباني:

واجهنا زيادة في عمليات تهريب الدخان للمملكة في العامين الماضيين، ولدينا 9 آلاف محضر ضبط في 2019 فقط، تتضمن محاولات تهريب 200 مليون سيجارة للمملكة.#حرب_التبغ_في_الصورة pic.twitter.com/GMZh0OXqiJ — في الصورة (@Fealsora) December 16, 2019

وبدأ المديفر تحقيقه الصحفي بمحاورة رئيس هيئة الغذاء والدواء، هشام الجضعي، الذي كشف دوافع المملكة في إلزام الشركات المصنعة للتبغ المورد للسعودية، بعبوات تغليف جديدة ترافق معها الجدل الدائر حول كون التغيير يشمل محتوى السجائر وأنه مغشوش.

معالي رئيس هيئة الغذاء والدواء د.هشام الجضعي:

بناء على رأي وشكاوى المستهلك.. نعم، طعم الدخان الجديد "تغير"، ومن غيّر في مكونات التبغ هم شركات التبغ..#حرب_التبغ_في_الصورة pic.twitter.com/5mXU2P5Ows — في الصورة (@Fealsora) December 16, 2019

معالي رئيس هيئة الغذاء والدواء د.هشام الجضعي:

شركات الدخان لم تنتهك المواصفات، ولم نجد اختلاف بين مواصفات الدخان القديم والجديد، لكن هناك مكونات أخرى تضيفها الشركات لتغيير نكهة المنتج.#حرب_التبغ_في_الصورة بث مباشر لقناة #خليجية عبر #يوتيوب:https://t.co/F5HUoctJJP pic.twitter.com/mAYK5dUqBs — في الصورة (@Fealsora) December 16, 2019

#فيديو

هل هناك سجائر في الأسواق السعودية مجهولة المصدر، تسبب السرطان و"فتق" الرئة؟ معالي رئيس هيئة الغذاء والدواء د.هشام الجضعي يجيب.#حرب_التبغ_في_الصورة pic.twitter.com/5m8t3qEndO — في الصورة (@Fealsora) December 16, 2019

وقال الحضعي إن الشكاوى الكثيرة من المدخنين تعني أن هناك تغييراً بالفعل على الرغم من أن الفحوصات التي أجرتها هيئته أثبتت أن السجائر الجديدة تتضمن المحتوى ذاته للسجائر القديمة قبل تعديل الغلاف، لكنه أقر بإمكانية تغيير النكهات وجزء من محتويات التبغ، غير المواد الشائعة التي يتم التأكد منها كالقطران ونسبة الرطوبة.

#فيديو

سألنا معالي رئيس هيئة الغذاء والدواء د.هشام الجضعي:

هل الدخان الجديد مغشوش.. به نشارة خشب أو مواد سامة؟#حرب_التبغ_في_الصورة pic.twitter.com/Cxo7CtY7OF — في الصورة (@Fealsora) December 16, 2019

معالي رئيس هيئة الغذاء والدواء د.هشام الجضعي:

نطالب شركات الدخان بذكر بلد المنشأ حتى لا يكون هناك قلق لدى المستهلك حول مصدر التبغ.#حرب_التبغ_في_الصورة pic.twitter.com/ISg13QiPOp — في الصورة (@Fealsora) December 16, 2019

معالي رئيس هيئة الغذاء والدواء د.هشام الجضعي:

لهذا السبب نصت اللائحة على عدم ذكر تاريخ الإنتاج والانتهاء على علب التبغ..#حرب_التبغ_في_الصورة pic.twitter.com/L0Ce4PgAix — في الصورة (@Fealsora) December 16, 2019

معالي رئيس هيئة الغذاء والدواء د.هشام الجضعي:

نحن من حذفنا عبارة التحذير من التدخين لمن هم أقل من 18 عاما من على علب الدخان..#حرب_التبغ_في_الصورة pic.twitter.com/OCmruF8NdF — في الصورة (@Fealsora) December 16, 2019

وأضاف الجضعي أن تغير نكهة جميع منتجات التبغ فجأة يعطي احتمال أن هناك عملا مرتبا بين شركات التبغ لإفشال مشروع التغليف الجديد لعلب الدخان بسبب نتائجه السلبية على مبيعاتها الحالية والمستقبلية.

#فيديو

معالي رئيس هيئة الغذاء والدواء د.هشام الجضعي:

تغير نكهة جميع منتجات التبغ فجأة يعطي احتمال أن هناك عمل مرتب بين شركات التبغ لأجل إفشال مشروع التغليف الجديد لعلب الدخان.#حرب_التبغ_في_الصورة pic.twitter.com/OkkMqvHC75 — في الصورة (@Fealsora) December 16, 2019

#فيديو#المديفر يواجه معالي رئيس هيئة الغذاء والدواء: هناك تهمة للهيئة أنها وراء كل ما يحدث للتبغ حتى يترك الناس التدخين!#حرب_التبغ_في_الصورة pic.twitter.com/abybVLM44X — في الصورة (@Fealsora) December 16, 2019

#في_الصورة يسأل رئيس هيئة الغذاء والدواء:

هل الهيئة قادرة على الوقوف في وجه شركات الدخان؟

ود.هشام الجضعي يجيب: لا حصانة لشركات التبغ.#حرب_التبغ_في_الصورة pic.twitter.com/DCqfY7knyC — في الصورة (@Fealsora) December 16, 2019

وعرض التحقيق التلفزيوني، لقاء مع مسؤول استرالي يدعى الدكتور مايك دوب، وكان أحد المشرفين على خطة بلاده في اعتماد التغليف اغير الجذاب لعلب السجائر في العام 2012، وكيف حاربت شركات التبغ العالمية خطوة بلاده تلك بشتى الطرق وضغطت على الحكومة للتراجع عن تلك الخطوة.

#فيديو

د. مايك دوب ينقل للمشاهد السعودي التجربة الأسترالية في تغيير تغليف علب التبغ.. أيقنت أن الأمر مجدي عندما استوقفتني امرأة في السوق وأشارت لعلبة السجائر الجديدة: هذا ما جعلني أقلع عن التدخين!#حرب_التبغ_في_الصورة pic.twitter.com/Gbub5aOhDY — في الصورة (@Fealsora) December 16, 2019

#حرب_التبغ_في_الصورة شركات التبغ الكبرى ووكلائها في المملكة:

المصانع لم تتغير..

المكونات لم تتغير..

النكهة لم تتغير..

التغيير الذي يشعر به المدخنون "وهم نفسي". pic.twitter.com/cGTO1B293C — في الصورة (@Fealsora) December 16, 2019

ورجح خبير التسويق عبيد العبدلي، خلال حوار المديفر له، أن تكون شركات التبغ قد غيرت بالفعل محتوى السجائر وقللت من جودتها كجزء من خطة لثني السعودية عن خطوة العلب غير الجذابة التي ستؤثر على أعداد المدخنين في المستقبل.

خبير التسويق د. #عبيد_العبدلي:

التغليف واللون يؤثر تأثيرا كبيرا على مبيعات التبغ، وفي استراليا تبنوا "لونا قاتما منفرا" لعلب الدخان، فانخفضت نسة المدخنين 8%!#حرب_التبغ_في_الصورة pic.twitter.com/TuzVb5sDan — في الصورة (@Fealsora) December 16, 2019

خبير التسويق د. #عبيد_العبدلي:

عبارات التحذير على علب الدخان تصبح بلا قيمة بعد أن يتآلف الناس عليها.. ما تخشاه شركات الدخان هي "صور المرضى" المنفرة.#حرب_التبغ_في_الصورة pic.twitter.com/p6BkOLckPh — في الصورة (@Fealsora) December 16, 2019

ويقول الخبير القانوني، الدكتور حمد الرزين، في حديثه ضمن تحقيق المديفر، إنه إذا ثبت التغير في ”الدخان الجديد“؛ فمن حق المدخنين والجهات الرسمية رفع قضايا على شركات التبغ بسبب الضرر الذي وقع عليهم.

الخبير القانوني د. حمد الرزين:

إذا ثبت التغير في "الدخان الجديد"؛ فمن حق المدخنين والجهات الرسمية رفع قضايا على شركات التبغ..#حرب_التبغ_في_الصورة pic.twitter.com/mwniwvDP77 — في الصورة (@Fealsora) December 16, 2019

وشارك في التحقيق الموسع، الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري والخبير الطبي المعروف، الدكتور فهد الخضيري، حيث تحدثا عن جوانب أخرى للقضية تحت عنوان ”حرب التبغ“ وسط متابعة لافتة من السعوديين الباحثين عن جواب للجدل الدائر في الفترة الماضية حول التبغ الجديد في الأسواق.

الخبير الاقتصادي #عبدالحميد_العمري يسأل:

سوق الدخان السوداء دليل واضح وصريح على تلاعب شركات الدخان..

هناك نوعين دخان بالأسواق: واحد موب دخان في الكارتون الجديد، والثاني هو الدخان المعتاد للسوق السوداء..#حرب_التبغ_في_الصورة pic.twitter.com/0XkW2Oiz2R — في الصورة (@Fealsora) December 16, 2019

#فيديو#عبدالحميد_العمري:

سوق الدخان في البلد من 11 إلى 12 مليار، لا تحسبون إن شركات التبغ تقبل أن تقف موقف الضعيف.. "انت قاعد تلعب مع المزاج.. إذا بتلعب مع المزاج تحمّل مايجيك"!#حرب_التبغ_في_الصورة pic.twitter.com/C5Tvu4rLFO — في الصورة (@Fealsora) December 16, 2019

#فيديو

الخبير الطبي د. فهد الخضيري يتحدث عن أسلوب تغيير "النكهة" في السيجارة..#حرب_التبغ_في_الصورة pic.twitter.com/qRvTtFOpu7 — في الصورة (@Fealsora) December 16, 2019

#فيديو#عبدالحميد_العمري: اللي بالسيجارة الجديدة ما هوب دخان ترى.. والخبير الطبي د. فهد الخضيري يفسر: يبدو أن الشركات تلاعبت في ورق الدخان وصارت تأتي لنا بالورق الرديء..#حرب_التبغ_في_الصورة pic.twitter.com/c1Ixdhk6G2 — في الصورة (@Fealsora) December 16, 2019

وكشفت السعودية، يوم الأربعاء الماضي، عن سلسلة خطوات رسمية اتخذتها استجابة لشكاوى المدخنين الكثيرة في الآونة الأخيرة من علب السجائر الجديدة، حيث بدأت بفحص محتوى السجائر في مختبر عالمي وشددت القيود المفروضة على الشركات المصنعة للتأكد من جودة منتجاتها التي تصدرها للمملكة.

وفي بيان مشترك لهيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة والاستثمار، تم الكشف لأول مرة أن الجهات المعنية في الموضوع تتابع شكاوى المدخنين عن كثب، وأن من بين الخطوات التي تم اتخاذها ”إرسال عينات من ٧ أنواع من التبغ الموجود في السوق المحلية إلى مختبر دولي (eurofins.com) لإجراء دراسة حول جودتها ونكهتها، وما إذا كان هناك أي تغير بأي نوع كان في جودة ونكهة التبغ المستخدم خلال السنتين الماضيتين، وسيتم الإعلان عن النتائج فور وصولها“

وقال البيان إنه ”تم إلزام الشركات بالإفصاح عن مكونات السجائر قبل وبعد التغليف الجديد (العادي) وتقديم مكونات التراكيز، ومصدر مادة التبغ المكونة للسجائر، والأوراق والمرشحات المستخدمة، ومكان تصنيعها وتعبئتها قبل تصديرها للمملكة، إضافة إلى مكونات الانبعاثات وتوضيح أسباب تغيّر النكهة“.

وتكافح السعودية، مثل كل دول العالم، التدخين من خلال خطط وحملات عديدة تستهدف خفض أعداد المدخنين من خلال فرض ضرائب عالية على علب السجائر ليرتفع سعرها، إضافة لحظر التدخين في الأماكن العامة إلى جانب حملات التوعية والتثقيف وعيادات مساعدة المدخنين على تركه.