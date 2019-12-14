فيديو إسرائيلي مزعوم بشأن الكويت.. والجهات الأمنية تحقق

نشر حساب ”إسرائيل بالعربية“ الرسمي مقطعاً مصوراً قيل إنه وُثق في الكويت بالقرب من أبراجها الشهيرة أثناء زيارة شخص إسرائيلي لهذا البلد الخليجي، الذي يُعرف بمقاطعته الرسمية لإسرائيل.

وزعم الحساب الإسرائيلي الموثق أن ”الزائر الإسرائيلي قام بتوثيق هذا المقطع ونشره عند زيارته للكويت، مصطحباً معه عدد من الأدوات الدينية اللازمة للصلاة“، حيث بدا الفيديو مصوراً من موقع قريب ومقابل لأبراج الكويت.

وباشرت الجهات الأمنية التحقيق في الموضوع للتأكد من حقيقة الفيديو بعد أن تم تداوله من قبل عدة حسابات إخبارية في الكويت، وترجيح البعض بأن الإسرائيلي ”قد يكون دخل البلاد بجواز سفر أجنبي“.

ونقلت صحيفة ”الراي“ عن مصادر ديبلوماسية، أنه ”في حال أثبتت التحقيقات صحة الفيديو المصوَر فإن صاحبه يكون قد دخل البلاد بجواز سفر غربي وليس إسرائيليا“، مؤكدةً أن ”موقف الكويت ثابت فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية“.

قام احد الاسرائيليين بزيارة الكويت ونشر هذا الفيديو، مصطحبا معه عدد من أدواته الدينية اللازمة للصلاة pic.twitter.com/uRALUIJrmX — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 13, 2019

ومنذ أسابيع قليلة، زعمت إحدى الصحف الإسرائيلية قيام وفد إعلامي من كبار الصحفيين في عدة دول عربية بينها الكويت بزيارة إسرائيل للقاء مسؤولين إسرائيليين من مختلف الأطياف السياسية، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الكويتية حول صحة هذه الادعاءات.

وتعتبر الكويت من الدول الملتزمة بمقاطعة إسرائيل رسميًا وشعبيًا، ولا تقيم أي علاقات معها، وتكرست مقاطعتها من خلال إقرار قوانين تحظر التعامل مع الهيئات والأشخاص المقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتها، مع فرض عقوبات على مخالفي هذه القوانين تصل إلى حد الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامات المالية الضخمة.