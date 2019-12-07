طالبان أردنيان يحصدان المراكز الأولى بمسابقة عالمية للحساب الذهني (فيديو)‎

حصد الطالب الأردني ”يامن غزال“ مركز الوصيف الأول، والثاني عالميًا، في مسابقة ”يو سي ما ”UC Mas“ العالمية والمختصة بتنمية المهارات التعليمية للأطفال من عمر 4 إلى 12 عامًا، في عدد من الدول حول العالم، وذلك ضمن برنامج نوعي يُسمى ”المفهوم العالمي لنظام الحساب الذهني“.

بدورها، نالت الطالبة الأردنية ”يارا مسعد“ المرتبة الرابعة عالميًا في المسابقة ذاتها.

تم النشر بواسطة ‏‎Moataz Azar‎‏ في السبت، ٧ ديسمبر ٢٠١٩

وذكر موقع ”رؤيا الإخباري“ الأردني، اليوم السبت، أن الطالبين الأردنيين حققا هذه المراكز في مسابقة ”يو سي ماس“ السمعية لهذا العام، والتي شارك فيها نحو 800 طالب وطالبة من مختلف أنحاء العالم.

وتأهل 3 طلبة أردنيين للنهائيات، لينتهي التنافس بوصول الطالب غزال والطالبة مسعد إلى الصدارة، حيث من المقرر أن يشاركا في مسابقة ”يو سي ماس“ البصرية، والتي ستُنظم غدًا الأحد.

يُذكر أن برنامج ”يوسي ماس“ تم تطويره في ماليزيا بواسطة ”منهجية زهوزوان“، واعتبارًا من عام 1993 حقق بالفعل نجاحًا عالميًا من خلال تحقيق تفوق شامل في الحياة الأكاديمية لملايين الأطفال في عدد من دول العالم، ومنها ”آسيا، والخليج العربي، والولايات المتحدة، وكندا، وبريطانيا، وأستراليا ومصر“.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز ثقة الطفل في قدراته التعليمية وكسر حاجز الخوف من مادة الرياضيات والحفظ، وذلك باستخدام طرق علمية ثبت نجاحها على مدى قرون.

ويُدرّس البرنامج على عشر مراحل، حيث يعتمد على الجمع بين المفهوم الصيني القديم والأبحاث العلمية الحديثة لإجراء عمليات حسابية سريعة ودقيقة باستخدام أداة بسيطة جدًا تسمى العداد أباكوس.

والعداد أباكوس؛ هو حاسب صيني من القرون الوسطى، ويستخدم كأداة يتدرب عليها الأطفال بهدف تنشيط وتنمية مواهبهم الذهنية، وذلك من خلال تنمية وتحفيز العقل.