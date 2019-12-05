يحمل اسم “ MDL Beast“.. الرياض تنهي استعداداتها لأكبر مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط

أنهى القائمون على مهرجان موسيقي كبير، تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافته بعد نحو أسبوعين، استعداداتهم النهائية للحدث الموسيقي الذي يحمل اسم “ MDL Beast“ ويعد الأكبر في الشرق الأوسط بحسب القائمين عليه.

ويُقام المهرجان، يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على مدى ثلاثة أيام، حيث يحيي كبار نجوم الموسيقى في العالم حفلات فنية على خمسة مسارح كبرى.

ويتضمن المهرجان احتفالية رئيسية كبرى أمام نحو 70 ألف متفرج، بجانب فعاليات موسيقية وثقافية وفنية أخرى.

ومن بين نجوم الموسيقى المشاركين في المهرجان، ديفيد غيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكي، بالإضافة إلى 24 من الفنانين المحليين والإقليميين، وعدد من الفنانين العالميين الآخرين الذين ستعلن مشاركتهم خلال الأيام القادمة.

وتقام فعاليات المهرجان، يوميًا من 4 مساءً إلى 3 صباحًا بمشاركة نحو 70 دي جي عالميًا ومحليًا في أول نسخة من المهرجان.

مستعدين تشاركون 70 فنان DJ! ????

ورونا حماسكم مع #حفل_مدل_بيست_الموسيقي في الرياض ????????????

لمدة 3 أيام (19 إلى 21 ديسمبر)

من 4 مساء إلى 3 صباحا#مدل_بيست أضخم مهرجان للموسيقى في الشرق الأوسط .https://t.co/FuyJZ83Ktr#mdlbeast pic.twitter.com/jDLlrcyPEE — MDLBeast (@MDLBeast) December 5, 2019

والمهرجان هو واحد من أبرز فعاليات موسم الرياض الذي انطلق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي متضمنًا سلسلة من الفعاليات الفنية والترفيهية والثقافية التي استقطبت ملايين الزوار.