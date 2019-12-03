الأمير البريطاني وليام يثير غضب بدون الكويت لهذا السبب

تسببت زيارة الأمير البريطاني وليام دوق كامبريدج، إلى الكويت باستياء عدد من النشطاء والأكاديميين من فئة ”البدون“ والمتضامنين مع قضيتهم، عقب لقاء الأمير وليام بإحدى السيدات التي سبق أن أساءت إلى فئة ”البدون“ ووصفتهم بـ ”البكتيريا“.

وظهرت السيدة وهي بلسم الأيوب وهي رياضية كويتية بارزة، برفقة الأمير وليام أثناء تواجده يوم الاثنين بإحدى الخيم التقليدية بصحراء الكويت ولقائه بعدد من الشباب ورواد الأعمال الكويتيين للتعرف على الحياة الريفية عن قرب.

قبل سنوات زارت السيدة توكل كرمان(الحائزة على نوبل للسلام)الكويت وصورتها الكاميرات وهي تزور رئيس الجهاز المركزي واليوم ينتشر خبر لقاء الأمير وليام مع سيدة تسمي البدون "بكتيريا".المسح المعرفي قبل الزيارات ميسر وضروري خصوصا للإطمئنان على الموقف الإنساني للمعنيين والذي هو الأهم اليوم https://t.co/yc65kT0jvX — ابتهال الخطيب (@Ebtehal_A) December 2, 2019

وأبدى النشطاء الذين تداولوا صورة الأمير وليام إلى جانب الرياضية الأيوب، استياءهم من تواجد الأيوب في قائمة الأشخاص الذين التقوا بالأمير وليام، ”مستنكرين وجودها في الصحراء لاستقبال وفد دولي وتقديمها على أنها من رواد الأعمال وتمثل الشباب الكويتي“.

وعزز النشطاء أسباب استيائهم من وجود بلسم الأيوب بإعادة تداول صورة للتغريدة التي فتحت نيران الغضب عليها من قبل ”البدون“، حيث وصفت فيها البدون ”بالبكتيريا التي تتكاثر على أرض البلاد“، الأمر الذي جعلها عرضً للانتقادات ووصفها بـ ”العنصرية“.

نساء الكويت فيهم الخير والبركة، ليش اللي يمثلونا كنساء في المجلس وفي الوفود الدولية نساء عنصريات؟ https://t.co/pgv4Isk3AA — نورة ساير (@NorahSayer) December 2, 2019

وبالرغم من قدم هذه التغريدة المسيئة المنسوبة إليها، والتي تعود إلى عام 2013، فقد أعاد النشطاء تداولها، للتعبير عن استيائهم من تواجدها برفقة وفد دولي رسمي، في الوقت الذي لم ترد فيه الأيوب على هذه التعليقات المثارة ضدها حتى الآن.

وانتقدت الأستاذة بجامعة الكويت ابتهال الخطيب التقصير في الإجراءات المتخذة لمعرفة خلفية الأشخاص التي تلتقي بالوفود الرسمية، قائلةً ”اليوم ينتشر خبر لقاء الأمير وليام مع سيدة تسمي البدون ”بكتيريا“.المسح المعرفي قبل الزيارات ميسر وضروري خصوصًا للاطمئنان على الموقف الإنساني للمعنيين والذي هو الأهم اليوم“.

لن ننسى

و بانتظار اعتذار او تأكيد انها ما زالت على نفس الموقف ???? pic.twitter.com/gZVa94LBw7 — Abrar Alshammari (@abrards) December 2, 2019

وأضافت الخطيب ”الأمير له جهار إعلامي قوي يفترض يدرس كل شخص يقابله، كونها واحدة من مجموعة هذه ليست حجة، والتغريدة القديمة قائمة الى أن تعتذر هذه السيدة عنها. لا نرمي كلمة إنسانية جزافا هكذا لنكسب جولة حوار، المنتهك للمعنى هي وليس أحد غيرها“.

وكتبت الناشطة نورة ساير ”نساء الكويت فيهم الخير والبركة، ليش اللي يمثلونا كنساء في المجلس وفي الوفود الدولية نساء عنصريات؟“.

وأعادت الناشطة أبرار الشمري تداول تصريحات للرياضية الأيوب تتطرق فيها إلى قضية البدون، مؤكدةً أن ”هذه التصريحات لن تنسى، وبانتظار اعتذار من بلسم أو تأكيد أنها ما زالت على نفس الموقف“.

“@fawazalbahar: مساء تيماء الحزينه ..” الا بلشه ابتلشنا فيهم الله يفكنا منهم ومن شرهم

ونستريح انشاءالله من بلاويهم ونفتك بكتيريا — Balsam AL-ayoub (@balsam_alayoub) January 25, 2013

ويستنكر عدد من الحقوقيين والأكاديميين في الكويت بشكل دائم الهجوم والانتقادات من قبل البعض تجاه فئة ”البدون“، والحلول التي يتم طرحها بين الحين والآخر من قبل مسؤولين ومختصين في البلاد، حيث يصرون على ضرورة منح هذه الفئة حقوقهم كافة وإنهاء قضيتهم حفاظاً على سمعة الكويت الإنسانية.

وكان الأمير وليام قد وصل الكويت يوم الأحد، في زيارة رسمية هي الأولى له، حيث تخلل زيارته التي انتهت صباح اليوم الثلاثاء، سلسلة زيارات لأماكن ومعالم تراثية وهامة في البلد الخليجي، إضافة إلى لقائه بعدد من كبار المسؤولين في الكويت وعلى رأسهم الشيخ صباح الأحمد.