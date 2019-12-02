 اندلاع حريق هائل في مركز تجاري بعدن (فيديو) – إرم نيوز‬‎

اندلاع حريق هائل في مركز تجاري بعدن (فيديو)

اندلاع حريق هائل في مركز تجاري بعدن (فيديو)

المصدر: عدن- إرم نيوز

شب حريق هائل في الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين، في أحد المراكز التجارية بمدينة الشيخ عثمان شمال العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقالت مصادر محلية إن  النيران والتي تزايدت في غضون وقت قصير، كانت فيما يبدو بسبب ماس كهربائي في أحد المحلات المتواجدة بالدور الثاني لمركز شمسان مول التجاري الواقع بمديرية الشيخ عثمان.

وأضافت المصادر أن ألسنة اللهبانتشرت على نحو سريع لأن غالبية المحلات هي لبيع الملابس والأدوات الكهربائية.

وهرعت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادثة وما زالت الجهود مستمرة حتى ساعة إعداد هذا التقرير للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى المباني المجاورة.

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