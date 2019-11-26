لأول مرة.. النيابة العامة في مصر تتلقى شكاوى المواطنين عبر“الواتس آب“

أعلن النائب العام المصري عن بدء تلقي المظالم والشكاوى من المواطنين عبر تطبيق“واتس آب“ لأول مرة، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر مؤخراً بإنشاء إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي.

وتضمن بيان رسمي من النيابة العامة ”بدء العمل بالتطبيق على أن تخصص النيابة العامة رقمًا هاتفيًا لتلقي المظالم عبر“الواتس آب“، إيمانًا من النيابة العامة برسالتها وحرصا منها على الوصول للحقيقة أينما كانت وبكل الوسائل والطرق المشروعة وتيسيرًا علي المواطنين.

وجاء بالبيان ”تقرر تخصيص رقم هاتفي لتلقي الشكاوي عبر الواتس آب والرقم المخصص هو“ 01111755959″، موضحة أنه حال مراسلة الرقم عبر الواتس، سيتم إرسال ملف نصي يحوي نموذجًا، على صاحب المظلمة تعبئته وإعادة إرساله مرة أخرى عبر الرقم ذاته.“

وأوضحت النيابة أنه عقب إتمام صاحب المظلمة الإجراءات، سيتم إعطاؤه رقمًا للمظلمة، حتى تتسنى متابعتها، مشيرة إلى أنه لن يتم النظر لأي شيء مرسل بخلاف تلك الطريقة.

وجاء النموذج الاسترشادي متضمنًا إرسال صورة من بطاقة الرقم القومي للمبلغ، ومحل الإقامة وجهة العمل، أو رقم السيارة إذا كانت الشكوى متعلقة بسيارة، إلى جانب بعض المعلومات الأخرى، لاستكمال الشكوى بطريقة تضمن وصولها.

يذكر أن المستشار حمادة الصاوي النائب العام المصري، الذي تولى منصبه في منتصف سبتمبر الماضي، كلف النيابة العامة منذ أيام بإنشاء إدارة باسم ”إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي“، لمواكبة التقدم التكنولوجي الحالي، لتعد تجربة تلقى الشكاوى عبر ”الواتس آب“ لأول مرة للتواصل مع المواطنين.