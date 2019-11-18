مصر.. ضبط المتهمين بالتنمر على طالب سوداني

ألقت الشرطة المصرية القبض على 3 شباب اعتدوا على طالب سوداني بالضرب ومارسوا ضده التنمر في أحد الشوارع، بعدما انتشر فيديو وثق الواقعة وأثارت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو طالبًا سودانيًا مقيمًا في مصر يرتدي الزي المدرسي، وأثناء عودته استوقفه 3 شباب واعتدوا عليه وقاموا بملاحقته جريًا، وممارسوا التنمر ضده.

وأشعل الفيديو غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على الجناة واسترداد حق الطالب.

ووصف معلق يدعى حاتم محمد، الواقعة على صفحته بتويتر بأنها ”‏قلة تربية“، قائلًا: إخوتنا الأفارقة فوق دماغنا من فوق“.

قله تربيه وقله ادب،، اخواتنا الافارقه فوق دماغنا من فوق https://t.co/6sse7QIiwx — Hatem Mahmoud (@7atem_ma7moud) November 16, 2019

فيما استنكر آخر الواقعة ‏وتساءل قائلًا: هو ينفع مصر يحصل فيها كده؟

وعلّق ناشط عربي يدعى صغير العنزي على الواقعة، قائلًا: ‏“شباب عرب يتنمرون على طفل أفريقي“، مشيرا إلى أن العنف مشكلة لها دوافعها المختلفة، وتبلغ هذه المشكلة ذروتها حين يصبح العنف لذة ومتعة كما يحدث مع مصور المقطع.

وأضاف: حين يكون الشارع هو المربي تكون المخرجات على هذه الصورة.

شباب عرب يتنمرون على طفل أفريقي…

العنف مشكلة لها دوافعها المختلفة، وتبلغ هذه المشكلة ذروتها حين يصبح العنف لذة ومتعة كما يحدث مع مصور المقطع.

حين يكون الشارع هو المربي تكون المخرجات على هذه الصورة. pic.twitter.com/J7jx0FBh9B — د.صغير العنزي (@arab14361) November 16, 2019

وعلى إثر هذه الضجة تمكنت قوات الشرطة من ملاحقة الشباب والقبض عليهم أثناء اختبائهم بأحد شوارع حدائق القبة في العاصمة القاهرة.

وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين يدرس بكلية التجارة جامعة عين شمس بالفرقة الثانية ويدعى سيد والآخر بكلية الحقوق الفرقة الأولى، وقد تم ضبط المتهم الثالث مختبئًا بأحد المخازن.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.